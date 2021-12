Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, blikt terug op de voetbalactualiteit. Deze keer heeft hij het over Ruud Vormer, Antwerp-Standard en de Formule 1.

Club Brugge won na een nieuwe Europese opdoffer van Zulte Waregem en Ruud Vormer stapte in de aanloop naar die wedstrijd naar Philippe Clement om zich te beklagen over zijn bankzittersstatuut.

...

Club Brugge won na een nieuwe Europese opdoffer van Zulte Waregem en Ruud Vormer stapte in de aanloop naar die wedstrijd naar Philippe Clement om zich te beklagen over zijn bankzittersstatuut.'Dat Vormer tegen Zulte Waregem pas na de rust inviel, is wel heel erg vreemd. Philippe Clement moet daar zijn redenen voor hebben, geen enkele trainer gaat moedwillig zijn elftal verzwakken. Maar je vraagt je toch af wat de bedoeling is met Vormer, je kan op deze basis toch niet doorgaan.''Ik ga ervan uit dat Clement aan Vormer heeft verteld waarom hij niet speelt. Natuurlijk zal hij daarmee niet akkoord gaan, Vormer heeft niet echt een gering zelfbeeld. Maar de andere spelers staan wel achter hem. Ze loven op een opvallende manier zijn leiderscapaciteiten en zijn inzet.'Intussen blijft Club Brugge matig voetballen, daar kan je niet naast kijken. Op de een of andere manier slaat de motor gewoon niet aan. Ook al staat Club nog steeds tweede, op vier punten van Union. Maar intussen hebben ze minder gescoord dan Anderlecht en incasseerden ze maar twee goals minder dan... Cercle Brugge. Het toont nog maar eens hoe vreemd deze competitie is.'Antwerp-Standard groeide uit tot een kleine voetbaloorlog.'De frustraties op en naast het veld vallen niet meer in te perken, het gaat echt de verkeerde kant uit. En dan kan je wel vragen om bezinning, het ergste is dat je dat soort dingen niet kan controleren. Je kan honderd keer roepen dat voetballers een voorbeeldfunctie hebben, maar er zijn van die momenten dat de stoppen gewoon doorslaan.''Het zal wel kwetsend zijn geweest wat Amallah tegen Seck heeft geroepen om dan zo als een razende te keer te gaan. Misschien moet hij die woorden maar eens herhalen. Maar het is wel zeer flauw om op dat soort momenten telkens naar de scheidsrechter te wijzen.'Na een bloedstollende finale werd Max Verstappen wereldkampioen Formule 1.'Heel groot was het gebaar van Lewis Hamilton die achteraf Max Verstappen ging feliciteren. Terwijl de Brit echt wel de snelste was in Abu Dhabi. Uiteindelijk is het de safety car die bepaalde wie wereldkampioen werd. Als er op vijf ronden van het einde geen nieuwe crash is met de Canadees Nicholas Latifi, dan had Hamilton zijn achtste wereldtitel gepakt. Want hij had op dat moment elf seconden voorsprong op Verstappen. Zelfs met nieuwe banden had hij die onmogelijk kunnen overbruggen.''Natuurlijk heeft Verstappen een schitterend seizoen gereden, ook al omdat hij soms een minder snelle auto had dan Hamilton. Hij heeft enorme stappen vooruit gezet. Of er nu een nieuw tijdperk aanbreekt in de Formule 1, dat moet worden afgewacht. Hamilton wordt volgende maand 37 jaar maar brandt nog steeds van ambitie. En volgend jaar veranderen de regels in de Formule 1 en worden de auto's technisch eenvoudiger, waardoor de rijders meer in staat moeten zijn om te duelleren op de baan. Maar ook dat beheerst Verstappen tot in de puntjes.'