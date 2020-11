Davy Roef, Jens Teunckens en momenteel Gaëtan Coucke zijn de laatste doelmannen die werden opgeroepen als vierde man. Maar is de positie ook echt een weerspiegeling van de hiërarchie onder de Belgische keepers?

In drie jaar tijd is de selectie van de Rode Duivels zo gewoon geworden dat we er nog nauwelijks iets om geven. Wie kan zich zelfs nog de eerste kern van bondscoach Martínez herinneren? Het zullen maar enkelingen zijn, eerlijk gezegd.

In het voorjaar van 2017, wanneer België Griekenland moet ontvangen vooraleer het zelf naar Rusland trekt voor een vriendschappelijke wedstrijd, is het vooral de terugkeer van Radja Nainggolan bij de Rode Duivels die voor wat animositeit zorgt. Dat ook Koen Casteels er opnieuw bij is, is slechts een voetnoot. Het is vooral opmerkelijk dat Matz Sels er nog bij is en dat ook Thibaut Courtois én Simon Mingolet van de partij zijn. 'Ze hebben ons niet verteld dat er vier keepers zouden zijn. Ik weet dus niet wat de bondscoach van plan is', liet de speler van Wolfsburg toen weten.

Sindsdien bleef Roberto Martínez hetzelfde doen, zonder ook maar een woordje uitleg. Het is bijna paradoxaal voor de coach die bij zijn ex-club Swansea zelfs een keer een veldspeler tussen de palen moest zetten omdat hij geen plaats op de bank wou afstaan voor een tweede keeper. Uiteindelijk eindigde die wedstrijd, waarin de linksachter de geblesseerde keeper verving, op een doelpuntenloos gelijkspel.

Vier doelmannen hebben, is erg belangrijk voor de Catalaanse selectieheer. Hij werd zelfs woedend toen hij hoorde dat er in de 23-koppige selectie voor het WK in Rusland geen plaats was voor een vierde keeper. Op training wordt al snel duidelijk waarom dat zo belangrijk is. Martínez wil namelijk zoveel mogelijk met vier doelen spelen, waardoor de ploeg kan werken aan zijn aanvallende automatismen en de verdedigende organisatie over de breedte van het veld.

De rol van vierde doelman is dus vooral een praktische zaak. In zijn 49 matchen aan het hoofd van de Rode Duivels, moest Martínez nog maar één keer noodgedwongen zijn keeper wissel. Dat gebeurde in Nations Leaguewedstrijd tegen IJsland op 8 september dit jaar. Koen Casteels moest toen geblesseerd het veld verlaten en werd vervangen door Simon Mignolet. Een andere keer, tijdens de vriendschappelijke interland, wisselde Martínez een tweede keer. Hendrik Van Crombrugge verving toen Simon Mignolet om ook zijn eerste cap te behalen.

De keeper die zich dus als vierde man mag voegen in de selectie, is dus van weinig belang. Dat Jens Teunckens, Davy Roef en Gaëtan Coucke enkele dagen naar Tubeke mochten gaan, betekent dus niet dat ze in de hiërarchie boven een Arnaud Bodart zouden staan. De keeper van de Rouches en de Beloften legde het dan ook als volgt uit: 'Eerlijk gezegd speel ik liever mijn matchen bij de Beloften dan vierde keeper te zijn bij de Duivels.'

