Lissabon maakt zich op om de komende elf dagen in het middelpunt van de belangstelling te staan. Vanaf vanavond vindt er de eindronde van de Champions League plaats. Wat moet je weten? Wij sommen de vijf belangrijkste zaken op.

Minitoernooi

Door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus in maart werden alle sportcompetities uitgesteld, ook de Champions League. Doordat de Europese topcompetities allemaal zo snel mogelijk hun eigen kampioenschappen wilden afwerken, verplaatste de UEFA de Champions League naar midden augustus.

Veel tijd blijft er wel niet over en daarom koos de UEFA voor een nieuw concept, een minitoernooi met de laatste acht teams, zonder terugwedstrijden. Alles wordt dus beslist in één match. Zo zouden er uiteindelijk nog slechts zeven matchen gespeeld moeten worden en dat lukt perfect op twaalf dagen. De komende vier avonden kun je kijken naar de kwartfinales, volgende week dinsdag en woensdag is het de beurt aan de halve finales en op zondag 23 augustus staat de finale op de agenda.

Neutraal terrein

Om het toernooi efficiënter te laten verlopen, koos de UEFA voor een neutrale plek: Lissabon. Zo heeft geen enkel team een thuisvoordeel. Alle wedstrijden zullen gespeeld worden in de stadions van Sporting (Estádio José Alvalade) en Benfica (Estádio da Luz). In dat laatste stadion zal ook de finale plaatsvinden. Maar thuisvoordeel of niet, fans zijn niet toegelaten.

Nieuwe spelers?

Omdat er de voorbije maanden al heel wat gebeurde op de transfermarkt, mogen de clubs ook drie nieuwe namen aan hun selectie toevoegen. De regel blijft wel dat een team maximaal 25 spelers mag bevatten en de speler moet ook al sinds 3 februari ingeschreven zijn bij de club. Nieuwe aanwinsten mogen dus niet op het wedstrijdblad komen, tenzij het team in laatste instantie niet genoeg spelers heeft, maar daarover zo dadelijk meer.

Vijf wissels

Net zoals in de Europese competities mogen ook in de Champions League vijf wissels doorgevoerd worden. Alleen moeten die in drie momenten doorgaan. Bij die momenten horen niet de rust, de tijd tussen de reguliere tijd en verlengingen en de rust tijdens de verlengingen.

Bovendien mogen er ook meer spelers op de bank plaatsnemen. De spelers moeten dan wel in de tribune gaan zitten, maar de uiteindelijke selectie voor een wedstrijd mag uit 23 in plaats 18 spelers bestaan.

Lockdown in Lissabon

Alle teams zullen de komende dagen in Lissabon samenzitten, maar dat zal onder strikte voorwaarden gebeuren. Alle clubs kregen namelijk al een protocol van 31 pagina's van de UEFA. Daarin staat onder meer dat de spelers niet naar Lissabon zelf mogen gaan om de stad te gaan bekijken of op het strand mogen gaan zitten. Ze mogen hun hotel enkel verlaten wanneer ze een goedkeuring hebben en zelfs dan is het niet toegestaan om contact te hebben hebben met mensen buiten de teambubbel. En in het hotel zelf is ook alles afgescheiden van de rest van de gasten. Zelfs de was moet gedaan worden door het eigen personeel.

Natuurlijk zullen er ook regelmatig coronatests afgenomen worden bij de spelers. Dat gebeurde al voor het afreizen naar Portugal (waarbij twee spelers van Atlético positief werden bevonden en niet mochten afreizen) en het zal ook de dag voor de wedstrijd gebeuren. Als er dan een positieve test bekend raakt, kunnen de teams nog een lastminuteverandering doorvoeren. Daarvoor moeten ze wel minstens dertien spelers op het wedstrijdblad hebben staan.

Als ze het gat van de positieve test niet kunnen vullen, mag er zelfs nog een nieuwe transfer op het veld stappen. Als die al aanwezig is, want eigenlijk mogen die niet afreizen naar Lissabon. Als het team niet genoeg spelers dreigt te hebben, moet het forfait geven, want de wedstrijden kunnen niet uitgesteld worden.

Tot slot is er nog slecht nieuws voor de kleinere ploegen zoals Leipzig, Atalanta en Lyon, die zich verrassend wisten te plaatsen voor het eindtoernooi. Jason Denayer en co zullen geen aandenken aan hun memorabele match mogen overhouden, want een truitjeswissel is niet toegestaan.

