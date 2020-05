De Buffalo's haalden met de 26-jarige Nederlandse Congolees een leider, een loper en een actievoetballer voor de rechterflank.

Op het gepaste moment toeslaan, het is een kunst die voorzitter Ivan De Witte en algemeen manager Michel Louwagie van KAA Gent beheersen. Zo haalden ze vorige week Jordan Botaka tot 2024 naar de Ghelamco Arena.

De aanvoerder van STVV had nog wel een contract voor nog een seizoen, maar mits het betalen van een relatief milde afkoopsom - er is sprake van 600.000 euro, ondanks een marktwaarde van 1,2 miljoen euro - was hij toch vrij gemakkelijk haalbaar.

Eerder dit jaar, in januari, was er nog een té groot verschil tussen het aanbod en de vraagprijs voor de 16-voudige Congolese international.

Gewenste eigenschappen

Sinds zijn komst in de zomer van 2017 naar Stayen geraakte Botaka aan 110 competitieduels, die werden gekruid met 18 doelpunten en 14 assists.

Dat is ook te danken aan de inbreng van Marc Brys vanaf juli 2018. De coach vormde de wispelturige en impulsieve ex-asielzoeker om tot een offensieve rechtsback én bombardeerde hem tot aanvoerder.

Botaka's rushes in combinatie met zijn techniek en overzicht brachten heel wat teams in de problemen. Hij is niet alleen een balvaste speler met een uitstekende voorzet in de voet, hij durft ook zijn verantwoordelijkheid op te nemen en komt op voor zijn mening.

Dat zijn allemaal eigenschappen waar KAA Gent sinds het vertrek van Thomas Foket richting Stade de Reims in augustus 2018 al enige tijd naar op zoek was.

Alessio Castro Montes (23) acteerde op de rechtsachter veelbelovend in zijn eerste seizoen, maar kende bij momenten moeilijkheden in defensief opzicht, omdat het voetbal van de Deense coach Jess Thorup fysiek bijzonder veeleisend is.

Komend seizoen kondigt zich ook al slopend aan, met de kwalificatiewedstrijden voor de Champions League en eventueel Europees voetbal. De opeenvolging van wedstrijden zal rotatie noodzakelijk maken.

In dat opzicht is Botaka ook een troef, want hij is veelzijdig en heeft een groot loopvermogen. Met zijn ervaring kan hij ook worden ingezet op het middenveld, waar de ruitvorm van de vier spelers veel loopwerk vergt.

Toch steekt Botaka best eens zijn licht op bij offensieve middenvelder Roman Bezoes die, sinds zijn transfer in januari 2019 van STVV naar KAA Gent, meermaals ondervond hoe groot het verschil in snelheid van uitvoering is tussen een Belgische middenmoter en een club die jaarlijks meestrijdt voor een plaats bij de eerste drie van de Jupiler Pro League.

