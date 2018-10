'Wat kan ons minder goede voetballers schelen als we daarvoor eerlijk voetbal in de plaats krijgen?'

Matchfixing lijkt in het voetbal even onuitroeibaar als doping bij het wielrennen. Het Belgisch voetbalbestel probeert de imagoschade te beperken. Peter Bossaert, de nieuwe CEO van de voetbalbond, pakte in zijn eerste persoonlijke optreden uit met een vernietigende analyse van de gang van zaken in het zogenaamde Glazen Huis.

...