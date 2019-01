Wat mag Anderlecht verwachten van aanwinst Peter Zulj?

Vorige donderdag vierde Peter Zulj nog het 110-jarige bestaan van zijn vorige club Sturm Graz, een dag later was hij al bij Anderlecht dat hem weghaalde onder de neus van het Italiaanse FC Empoli, de op drie na laatste in de Serie A. Zulj, die al aankondigde te zien wat anderen niet zien, kwam zondag in Gent nog niet in actie. Hij moet paars-wit extra ideeën aanbrengen als spelmaker.

