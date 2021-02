Is Gouden Schoen Lior Refaelov bezig aan zijn laatste maanden in het shirt van Antwerp? Zijn makelaar geeft toe: 'Er lopen op dit moment geen gesprekken met Antwerp. Misschien neemt de club daar een groot risico.'

Dat Antwerp zo snel mogelijk zekerheid wil over deelname aan play-off 1 is een open deur intrappen. De Great Old kon zondagavond, als afsluiter van een dag vol verrassingen en klappen bij de medekandidaten, een zeer goeie zaak doen door zelf van STVV te winnen, maar verzuimde dat. Sommige ploegen hebben een Angstgegner. Voor Antwerp is dat STVV. Sinds de terugkeer naar eerste klasse kon de ploeg thuis maar een keer winnen van de Truienaars. De andere vier duels gingen verloren of eindigden gelijk. Met nog zes speeldagen te gaan bedraagt de voorsprong op plaats vijf zes punten. Comfortabel, maar twee extra was nog beter geweest, klonk het teleurgesteld na de 0-0. Vaststelling: drie dagen na de knotsgekke Europese prestatie tegen de Rangers (3-4) was het vat bij een aantal spelers leeg. Abdoulaye Seck, Martin Hongla, Ritchie De Laet (opnieuw op de positie van rechtsback), Lior Refaelov, ze presteerden op een lager niveau. Bij Seck is dat al een paar weken aan de gang, zijn gebrek aan frisheid merk je in opbouw en in keuzes bij het verdedigen. Tegen de Rangers pakte hij twee keer geel, uit bij OH Leuven maandagavond zal hij door de noodgedwongen rust frisser zijn. Idem met Hongla, die in afwezigheid van Faris Haroun voor de transitie naar voor moet zorgen en zondagavond slag om slinger slechte passes gaf. Op zich allemaal niet zo ongewoon, het is zijn eerste volledige seizoen op het hoogste niveau. Maar hier is ook de vaststelling: László Bölöni was geen man van veel wissels, Ivan Leko al helemaal niet. En nu houdt ook Frank Vercauteren vast aan zijn mensen en zijn organisatie. Dat zorgt enerzijds voor defensieve stabiliteit, maar anderzijds gaat die soms ten koste van de creativiteit. Koji Miyoshi, Nana Ampomah en co moeten geduldig wachten op een kans. Voor de verplaatsing naar de Rangers en de rest van het seizoen recupereert Antwerp wel Dieumerci Mbokani die zondagavond inviel. Dat scheelt, nu Didier Lamkel Zé zijn meest ongelukkige wedstrijd in anderhalve maand speelde. Hij moest door een schorsing tegen de Rangers niet aan de bak, maar de flitsende diepgang, de kracht en de adrenaline die hij uit de woede haalde bij zijn comeback, lijkt weg. Met de terugkeer van Mbokani krijgen we misschien ook een betere Lior Refaelov. De Gouden Schoen krijgt van Vercauteren een even vrije rol als onder diens voorgangers, maar voorlopig staan daar maar twee goeie prestaties tegenover: op Eupen (een doelpunt, een assist, vijf schoten op doel, waarvan drie binnen het kader) en thuis tegen de Rangers (een doelpunt op strafschop en twee assists). Met Lamkel Zé samen spelen is moeilijker, en de interactie met de flanken is lastiger. Gevolg: weinig betrokkenheid bij gevaarlijke acties, weinig schoten op doel. Speelt op de achtergrond de onzekerheid rond zijn toekomst? Allicht niet, daarvoor is de schaduwspits ervaren genoeg. Die toekomst ligt wel open, signaleert zijn makelaar Dudu Dahan. Die had een gesprek met Luciano D'Onofrio, maar wil niet kwijt wat daarin is gezegd. Dahan: 'Luciano spreekt vol respect over Lior, dat is het probleem niet. Hij runt zijn club, ik moet de belangen van mijn speler behartigen. En dan kan ik dit zeggen: wij staan open voor aanbiedingen.' Moeten we daaruit concluderen dat het verhaal van Refaelov bij Antwerp voorbij is? Dahan vindt dát nog te vroeg. Maar: er zijn op dit moment géén onderhandelingen met Antwerp, signaleert hij. 'Vreemd? Ik zit zeventien jaar in het vak, ik vind niks vreemd. Maar Antwerp neemt wel a big risk. Het contract van Lior loopt binnen een paar maanden af, wettelijk mag hij praten met andere clubs, en ik voel veel belangstelling. In Israël wil iedereen hem een kans geven, maar ook in België kennen ze zijn kwaliteiten. Lior had een goed seizoen en ik voel dat hij volgend jaar nog beter zal zijn. Aan de bal is hij sterk, maar ook zonder kiest hij intelligent positie. Veel clubs appreciëren dat.'