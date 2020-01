Dirk Piens, directeur organisatie en veiligheid van KAA Gent, wil graag weer concerten organiseren, maar het mag de grasmat niet belasten.

Midden november maakte uittredend kampioen KRC Genk bekend dat ze zich op middellange termijn voorbereiden om in een nieuw of vernieuwd stadion te voetballen. De Limburgers trekken komende zaterdag, op de 23e speeldag in de Jupiler Pro League, naar het meest moderne stadion van de Belgische eerste klasse. Want tegenstander KAA Gent speelt al sinds 17 juli 2013 in de multifunctionele Ghelamco Arena, een onderkomen voor 20.000 toeschouwers. Ook Club en Cercle Brugge, Standard, Charleroi, Royal Antwerp FC, YR KV Mechelen, KV Kortrijk en STVV lieten de afgelopen weken en maanden uitschijnen dat ze plannen koesteren voor aanpassings- en/of uitbreidingswerken aan hun arena. 'Een aanrader', beweert directeur organisatie en veiligheid Dirk Piens van KAA Gent. 'Want dankzij de grotere mogelijkheden die ons stadion nu biedt, is er hier wel elke dag een activiteit gepland. We kunnen zelfs gerust twee tot drie kleinere evenementen 'hosten', gaande van seminaries tot allerhande activiteiten voor bedrijven. We mogen dus gerust spreken van een win-winsituatie. Maar om onze Ghelamco Arena nog meer multifunctioneel te gebruiken, kijken we in onze verdere ontwikkeling nu naar nog grotere zaken, waarbij ook het veld een rol kan spelen. Dat was het laatste jaar ons aandachtspunt: welke grasmatkeuze en veldzorg moeten we doen om 25 wedstrijden te laten plaatsvinden op een perfecte ondergrond en tezelfdertijd tussen eind mei en half juli nog een tijdsslot in te passen voor bijvoorbeeld concerten? Het podium en het publiek zouden daarbij op het terrein plaatsnemen.' 'Recent trok ik daarvoor naar het Croke Park in Dublin, waar de U2's van deze wereld geregeld eens passeren. Daar kunnen tot 70.000 mensen zitten. Het ging dan vooral over de veldkeuze en het onderhoud, maar bijvoorbeeld ook over de keuze van groeilichten. Daar moeten we bij de keuze van ons nieuw veld rekening mee houden. Kijk maar naar de Friends Arena in Stockholm, die ooit een akker was na een concert. Dat willen wij absoluut niet. De afgelopen jaren kregen wij al verschillende aanvragen, zoals onlangs voor Niels Destadsbader, maar door het sportieve aspect - dat honderd procent voorrang krijgt - beslisten we daar niet op in te gaan.' Algemeen manager Michel Louwagie gaf al toe dat KAA Gent jaarlijks 2,3 miljoen euro vergoeding terugbetaalt aan de stad. De laatste keer dat er iets werd georganiseerd in de Ghelamco Arena, was tijdens het EK 2016 voor de duels met de Rode Duivels. Het publiek zat toen in de tribunes, omdat twee jaar eerder 17.000 opgedaagde deelnemers aan het Q-Musicevenement Love The Samba de ondergrond stevig hadden beschadigd. 'We moeten zeker zijn dat het voor beiden kwalitatief in de meest perfecte omstandigheden kan plaatsvinden', gaat Piens verder. 'Ons moderne stadion is een hefboom naar succes, maar je kan het vergelijken met een nieuw huis dat je net zelf bouwde: na verloop van tijd zie je altijd zaken die voor verbetering vatbaar bleken. Persoonlijk zou ik de toegankelijkheid via het openbaar vervoer graag anders ingevuld zien. Zeker als je vergelijkt met andere internationale stadions. Daar merk je vaak een ideale combinatie met tram, trein en bus. Dat had ook voor ons nog een aantal knelpunten kunnen wegwerken. Maar al bij al is onze mobiliteitssituatie zeker aanvaardbaar. Een half uurtje na het einde van onze wedstrijd loopt het verkeer voor onze deur redelijk vlot.' 'Door de titel in 2015 en de CL konden we de eerste drie jaar, en via de strenge UEFA- criteria, een aantal onvolkomenheden vrij snel wegwerken. Zoals bijvoorbeeld de gevraagde tv-seats, met een platform voor drie plaatsen. We zochten en vonden een flexibele oplossing. Met onze 170 plaatsen op de perstribune scoren we in België vermoedelijk ook het best.'