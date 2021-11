Bij seizoensrevelatie Union hebben verschillende spelers zich al in de kijker gevoetbald. Zal de club uit Sint-Gillis een leegloop in de wintermercato kunnen vermijden?

Wie had het kunnen voorspellen? Na vijftien speeldagen staat Union aan de leiding in 1A voor Club Brugge en Antwerp, met een zelfs comfortabele voorsprong op die andere Brusselse club, Anderlecht. Na de 1-7-overwinning op KV Oostende heeft Union zich zelfs nu al tot herfstkampioen gekroond, ook al omdat de voornaamste achtervolgers het vorig weekend lieten afweten. Dit alles doet de geel-blauwe supporters dromen van een seizoen zoals dat van Leicester City, verrassend kampioen van Engeland in het seizoen 2015/16, of van Lierse, Belgisch kampioen in 1996/97. Gemene deler tussen die twee clubs? Een kern die samen bleef van het begin tot het einde van het seizoen. Bij bijvoorbeeld Beerschot, vorig seizoen aan de leiding van het klassement na veertien speeldagen, is er na de wintermercato een neerwaartse trend ingezet. De verkoop in januari van onder meer Tarik Tissoudali, sleutelpion op het veld, was een van de redenen. Natuurlijk spreekt men intern bij Union nog lang niet van een titel. Toen hij onlangs geïnterviewd werd door Het Laatste Nieuws, zei de Engelse voorzitter Alex Muzio dat hij 'genoot van het moment', maar dat er 'nog ongeveer 24 tot 26 punten gepakt moesten worden om in de top vier te eindigen'. Felice Mazzu toont zich voorzichtiger in zijn uitspraken. Na de overwinning tegen Charleroi zei hij: 'We moeten eerst onze plaats in 1A veiligstellen. Eens dat gebeurd is, zullen we wel zien.' Stevig achterin en efficiënt voorin heeft Union zich tot nu toe vooral collectief laten opmerken, maar een aantal spelers heeft zich toch in de etalage gevoetbald. Behalve voor 1B-watchers was Deniz Undav aan het begin van het seizoen nog een grote onbekende, maar nu heeft de Duitser veertien goals en elf assists achter zijn naam staan. In zijn zog volgt Dante Vanzeir, die onlangs ook Roberto Martínez charmeerde. Zijn invalbeurt tegen Wales zal de annalen niet ingaan, maar zijn nieuwe statuut van Rode Duivel doet zijn marktwaarde toch weer de hoogte in gaan. Zal Union binnenkort afscheid moeten nemen van minstens één van de twee leden van het meest productieve duo in de Jupiler Pro League? Dat vreesde Philippe Albert recent in de Franstalige media: 'Er zijn misschien grote, Belgische clubs die straks gaan investeren en die offensieve problemen hebben. Ik denk dat Union een bod van een bepaalde grootteorde niet zal kunnen weigeren.' Michel Vanzeir, de vader van Dante, beweerde al in Het Belang van Limburg dat hij er 'bijna 100 procent zeker van was dat Dante niet getransfereerd zou worden'. Wat zegt het bestuur van Union daarvan? 'In het voetbal weet je nooit', steekt Philippe Bormans, CEO van Union, met een cliché van wal. 'Maar het doel van onze kant is duidelijk om iedereen te houden, ten minste tot het einde van het seizoen. We zitten momenteel in een positie waarin alles goed gaat en we houden er natuurlijk aan om die sfeer te behouden. In plaats van spelers te verkopen denken we zelfs aan versterking. Zo hebben we bijvoorbeeld Senne Lynen kwijtgespeeld door een blessure...' In tegenstelling tot het grootste deel van de andere Belgische clubs heeft Union dus geen geld nodig? 'We hebben verlies geleden vorig jaar in 1B en dat zal dit seizoen, zij het beperkt, ook nog het geval zijn', nuanceert Bormans. 'Dat wisten we al van tevoren. Maar we hebben een investeerder die de club helpt. Het water staat ons dus niet aan de lippen en we hebben dus niet onmiddellijk transferinkomsten nodig om te overleven. Daardoor kunnen we rustig nadenken en het ideale moment afwachten om onze spelers te verkopen. Wat je in ieder geval goed moet onthouden, is dat het project van Union eerder van sportieve dan van financiële aard is. Onze ambitie is van in het begin om een seizoen mee te maken waarin we kunnen groeien. Dat is voorlopig wel het geval met deze formidabele resultaten die onze supporters doen dromen.' Sympathisanten van Union komen nu massaal naar het Joseph Marienstadion, dat uitverkocht was tegen Charleroi en dat het ook nu vrijdag tegen OH Leuven zal zijn. Dat brengt meteen de kwestie van een nieuw stadion weer naar de oppervlakte. Bormans: 'Dat gaat beetje bij beetje vooruit. Het gaat tijd vragen. De gemeentes beginnen er zich voor te interesseren en dat is een heel goede zaak, want ook al willen we het nieuwe stadion financieren met onze eigen middelen, we hebben hun deelname sowieso nodig. Ons huidige stadion is niet gemaakt voor 1A, maar we zoeken naar een oplossing waardoor we dicht bij de huidige locatie kunnen blijven; dat is heel belangrijk voor onze supporters.' Die riskeren volgende zomer toch enkele kilometers meer te moeten afleggen, want in het geval van kwalificatie voor Europees voetbal, zal Union zijn thuiswedstrijden moeten afwerken op Den Dreef of in het Koning Boudewijnstadion.