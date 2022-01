Voetbalclub Union Sint-Gillis heeft dinsdag samengezeten met Brussels minister-president Rudi Vervoort, Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet, vertegenwoordigers van de betrokken besturen en de burgemeesters van Vorst en Sint-Gillis over een toekomstig nieuw stadion. Tijdens een presentatiebijeenkomst werden drie opties naar voren geschoven.

Het gewestelijk agentschap perspective.brussels stelde tijdens de bijeenkomst haar conclusies voor van haar stedelijke analyse voor een nieuw stadion voor Union. Drie eventuele sites werden daarbij naar voren geschoven: het Marienstadion, het Bertelsonstadion en de site tussen het bedrijfsterrein van Audi en het Bemptpark.

De analyses werd overgemaakt naar alle betrokken partijen. Zij hebben allen om aanvullingen gevraagd vooraleer een beslissing te maken. 'De betrokken partijen ontmoeten elkaar binnenkort opnieuw voor een werkvergadering om te vorderen in dit dossier', maakt het kabinet van minister-president Vervoort bekend.

Het is al langer bekend dat het historische Joseph Marienstadion aan de Brusselsesteenweg in Vorst niet meer voldoet aan de eisen van een moderne voetbalclub die op het hoogste niveau speelt. Zeker nu promovendus Union aan kop staat in 1A en met mogelijk Europees voetbal in het verschiet, is het Marienstadion te oud. Om te blijven groeien, is een nieuw stadion nodig.

Het gewestelijk agentschap perspective.brussels stelde tijdens de bijeenkomst haar conclusies voor van haar stedelijke analyse voor een nieuw stadion voor Union. Drie eventuele sites werden daarbij naar voren geschoven: het Marienstadion, het Bertelsonstadion en de site tussen het bedrijfsterrein van Audi en het Bemptpark. De analyses werd overgemaakt naar alle betrokken partijen. Zij hebben allen om aanvullingen gevraagd vooraleer een beslissing te maken. 'De betrokken partijen ontmoeten elkaar binnenkort opnieuw voor een werkvergadering om te vorderen in dit dossier', maakt het kabinet van minister-president Vervoort bekend. Het is al langer bekend dat het historische Joseph Marienstadion aan de Brusselsesteenweg in Vorst niet meer voldoet aan de eisen van een moderne voetbalclub die op het hoogste niveau speelt. Zeker nu promovendus Union aan kop staat in 1A en met mogelijk Europees voetbal in het verschiet, is het Marienstadion te oud. Om te blijven groeien, is een nieuw stadion nodig.