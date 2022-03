Voor het vriendschappelijke tweeluik tegen Ierland en Burkina Faso selecteerde Roberto Martínez 27 spelers met minder dan 50 caps achter hun naam. Drie thema's na de persconferentie.

Ondanks zijn schorsing in de competitie is Dante Vanzeir er opnieuw bij. 'In de evolutie van een speler kan zoiets voorvallen', liet Martínez optekenen over de rode kaart die de spits van Union kreeg tegen Charleroi. 'Mij gaat het vooral om de eerste indruk die spelers nalaten als ze bij de selectie komen en bij Dante was die erg goed.' Betekent dat dan ook dat hij zijn plekje te pakken heeft bij de Rode Duivels? Dat zullen de komende wedstrijden duidelijk moeten maken en vooral zijn seizoensbegin volgend jaar. Op de vraag of de situatie van Eden Hazard en Romelu Lukaku de bondscoach zorgen baart, was de Spanjaard erg duidelijk. 'Voor het WK gaat het vooral om hoe goed je bent aan het begin van het seizoen, in september en oktober. Iedereen begint dan met een propere lei.' En ook met de concurrentie zal Vanzeir rekening moeten houden. Lukaku en Batshuayi zijn zekerheden in Martinez' selectie en daarnaast heb je ook nog Divock Origi en Christian Benteke. Die doen het voorlopig niet al te goed bij hun clubs, maar dat kan volgend seizoen weer helemaal anders zijn.Wat wel duidelijk is, is dat Martínez een boontje heeft voor Union, en terecht. Met Siebe Van Der Heyden werd er namelijk een tweede Unionist opgeroepen dit seizoen. Al is dat misschien ook wel ergens een logische keuze. De bondscoach is namelijk al langer op zoek naar een goeie linkervoet in de defensie. 'Bij Van Der Heyden komt het profiel volledig overeen met de Rode Duivels', verklaarde de bondscoach de keuze. 'Hij is agressief, heeft een goeie linkervoet en is een uitstekende verdediger. Ik denk dat dat perfect kan werken met ons systeem.Een logische naam in de selectie is die van Youri Tielemans. Op zijn 24e heeft hij al 47 caps achter zijn naam en lijkt hij dé leider te zullen worden van de nieuwe generatie Rode Duivels. Roberto Martínez benadrukte die rol ook tijdens de persconferentie. 'De komende wedstrijden zal hij de kapitein zijn van onze ploeg. Op basis van hoe hij zich gedraagt tijdens de trainingen en de wedstrijden verdient hij dat ook. Nu kan hij al een eerste keer een echte leider zijn voor dit team. Maar dat verwacht ik eigenlijk ook van de andere spelers. Als je de nummer 1 van de wereld bent, heb je verschillende leiders nodig.'Maar naar wie moeten dan kijken? Als Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Jan Vertonghen en Thibaut Courtois weg zijn, hebben de Rode Duivels misschien wel een tekort aan leiders. Bij de U21 is er nog wel een Amadou Onana die zich zowel bij de Beloften als Lille al op erg jonge leeftijd opwerpt als een van de aanvoerders, maar die lijkt nog niet meteen te zullen opgeroepen worden bij de grote jongens. Voorlopig ontbreken er karakters in deze groep, al kan dat met de leeftijd nog altijd komen. Het moet een doorn in het oog zijn geweest voor Roberto Martínez dat vorige zomer geen Belgische voetbalploeg te bewonderen was op de Olympische Spelen in Tokio. Zo'n ervaring kan de nieuwe generatie alleen maar vooruithelpen in hun ontwikkeling. Daarom wou de bondscoach aanvankelijk Charles De Ketelaere en andere grote talenten vooral bij de Beloften laten spelen. Zodat België nog eens naar een EK kan en zich eventueel kan plaatsen voor de Spelen. Maar nog geen jaar later zijn die plannen alweer van tafel geveegd. De Ketelaere, Yari Verschaeren en Arthur Theate, nochtans sterkhouders bij de U21, werden voor twee onnodige interlands opgeroepen voor de A-selectie van de Rode Duivels, terwijl de Beloften een belangrijke wedstrijd spelen in en tegen Denemarken om zich te plaatsen voor het EK. 'Die drie spelers horen bij de Rode Duivels', klonk het bij Roberto Martínez. 'Ik zie beide groepen dan ook als compleet verschillend.' Moeten we uit die uitspraak opmaken dat De Ketelaere, Verschaeren en Theate dan niet meer zullen terugkeren naar de Beloften? Voor de aanvaller van Club Brugge ligt dat wat meer in de lijn der verwachtingen, want dat was ook al het geval bij Youri Tielemans. Die speelde al voornamelijk voor de A-ploeg van de Duivels en werd dan ook niet opgeroepen voor het EK U21 in 2019. Maar Verschaeren en Theate hebben wel al een grote voet gehad in de prestaties van deze Jonge Duivels. Als ze niet meer naar de U21 mogen, zou dat alleszins een serieuze streep door de rekening zijn van coach Jacky Mathijssen.