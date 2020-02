Hoe zit dat nu met dat nieuwe mediacontract in het voetbal? Drie vragen aan Peter t'Kint, die voor ons de materie volgt.

1. Wat is Eleven Sports?

Peter t'Kint: 'Eleven Sports is gevestigd in Londen, maar heeft een Belgische uitvalsbasis in Antwerpen. Het bedrijf is een onderdeel van de holding Aser Groep, die haar basis dan weer in Singapore heeft. Een wereldspeler.'

'Voor wie vertrouwd is met sportabonnementen, is Eleven Sports al lang geen onbekende naam meer. Het heeft nu al kanalen bij uw provider, waarop u het voetbal uit de Bundesliga, de Serie A, La Liga en de Engelse bekers kan volgen. Fans van de NBA en van de Amerikaanse NFL stemmen ook al af op Eleven.'

'Op hun website vindt u nu al het hele aanbod. Een maandpas kost 8 euro, een jaarpas 80 euro. Aan dat aanbod wordt in principe vanaf volgend seizoen het Belgische profvoetbal toegevoegd.'

2. Wat betekent dit voor de mensen die een voetbalabonnement hebben bij Telenet of Proximus?

Peter t'Kint: 'Die moeten, als de storm rond de toekenning gaat liggen, inschrijven op het aanbod dat Eleven Sports zal doen. Van provider veranderen hoeft, zoals de kaarten nu liggen, in principe niemand. Tenzij de harde onderhandelingen wonden hebben geslagen en een provider Eleven Sports de toegang zou weigeren.'

'Er is achter de schermen hevig onderhandeld en gelobbyd door vooral Telenet, en allicht zullen alle partijen nu even die storm laten uitrazen. Er moeten immers nog twee clubs worden overtuigd om in de collectieve deal te stappen. Anders verliest het contract twee aantrekkelijke partners, een aantal topwedstrijden en is het minder waard. Dat oplossen is voor alle partijen een eerste bekommernis.'

'Vervolgens is het aan Eleven Sports om met de providers te onderhandelen om hun kanalen, met eentje speciaal gericht op het Belgische voetbal, op uw televisiescherm te krijgen.'

'Maar daar denken we nog ouderwets lineair, in termen van televisie. Eleven Sports maakte vorige vrijdag indruk tijdens haar presentatie met haar moderne manier van aanpakken. Er komt straks ook een app, om het voetbal te volgen via tablet, computer, smartphone, enzovoort. Er komt ook een veel nauwere samenwerking met de mediakanalen die de voetbalclubs aan het ontwikkelen zijn en die nu overal groen licht krijgen om een versnelling hoger te schakelen.'

'Dat trok een aantal clubs, die zelf niet de middelen hebben om daar zwaar in te investeren, over de streep. De invulling van het huidige voetbalcontract was vooral klassiek: rechtstreekse uitzendingen, samenvattingen en analyse door experten. Daar komt vanaf volgend seizoen veel meer reportagewerk en behind the scenes bovenop.'

3. Wat gebeurt er met KAA Gent en Antwerp in dat pakket?

Peter t'Kint: 'Je hoeft echt geen genie te zijn om te beseffen dat de commerciële contracten die de huidige partners in het televisiecontract - aan Vlaamstalige kant Telenet en Proximus, aan Franstalige kant VOO en Proximus - de voorbije jaren met de clubs afsloten, zouden meespelen in de onderhandelingen. Dat deden ze dan ook. Keihard.'

'Vooral Telenet haalde alles uit de kast om het voetbalcontract te behouden. In de eerste ronde door exclusiviteit op de rechtstreekse uitzendingen te eisen, in een tweede fase door zeer hard te lobbyen en steun proberen te verwerven door met extra sponsorgeld te zwaaien. Bij KAA Gent, dat van Telenet al een stevig sponsorbedrag krijgt, vond het een stevig medestander in de discussie rond de tafel. Wij hadden die steun eerder uit de hoek van KV Mechelen en Anderlecht verwacht, maar die twee onthielden zich in de stemming.'

'Profvoetbal op dat niveau is cynisch. Eleven Sports werd ervan verdacht vooraf commerciële akkoorden te hebben gesloten in ruil voor steun, maar tegelijk probeerde Telenet dat ook, via haar al bestaande of nieuwe contacten. KAA Gent verweet de nieuwkomer wat ze zelf aan het doen waren. Vanuit het standpunt van de club logisch, je laat niet zomaar een half tot driekwart miljoen euro jaarlijks uit je handen glippen.'

'Peter Croonen, voorzitter van de Pro League, en Pierre François, CEO, moeten nu verzoenen en de deal redden. KAA Gent overtuigen in een eerste fase, Antwerp in een tweede. François kan daarbij in zijn verleden kijken. Een klein decennium geleden was Standard het ook al niet eens met het beleid in Brussel. Toen onder druk van Luciano D'Onofrio (nu Antwerp, profvoetbal is cynisch), met François als rechterhand. Diezelfde François verweet Genk vorige week het algemeen belang niet te dienen... Standard dreigde destijds uit de Pro League te worden gezet. Uiteindelijk bereikte men toen wel een akkoord.'

'Antwerp heeft een punt, dat je de sportieve dynamiek die clubs doormaken, niet moet afremmen door criteria die rekening houden met het verleden. Zulte Waregem en Charleroi kunnen daar ook een punt van maken.'

'Dat voor de eerste tachtig miljoen alles min of meer bij het oude blijft,valt vanuit het standpunt van 1A te verstaan (hoewel 1B daar niet akkoord zal mee gaan). Maar het bonusbedrag van 23 miljoen euro op jaarbasis nu al betonneren voor een lange periode is weinig rekening houden met de dynamiek van de sport. Daarin heeft Antwerp, weggezet als arrogant, gelijk.'

'Dat bedrag elk seizoen gewoon afhankelijk maken van de positie in de eindstand lijkt ons een zeer eerlijke verdeelsleutel. Eenvoudiger dan alle ingewikkelde formuleringen die de voorbije dagen op tafel kwamen, met groepen van zes, of groepen van vier, of andere varianten. Maar misschien is dat te eenvoudig en te weinig cynisch?'

