Zaterdag staat meteen de klassieker tussen Anderlecht en Standard op het programma. Een uitgebreid dossier over alle ploegen vindt u in Sport/Voetbalmagazine van deze week.

Het succes van het WK 2019 liegt niet: het damesvoetbal maakt een ongelooflijke groei door. Dat is ook Sport/Voetbalmagazine niet ontgaan. In het nummer van deze week (26 augustus) kunt u een complete gids vinden over de Super League, met analyses, de kernen, de transfers en alles wat u verder nog moet weten.

Tien ploegen spelen dit seizoen om de Belgische landstitel en een ticket voor de kwalificatierondes van de Champions League het seizoen erop. Naast zes teams die er vorig jaar al bij waren (Anderlecht, Brugge, Genk, Gent, OHL en Standard) maken vier nieuwe hun opwachting in de Super League: Aalst (kampioen in de Eerste Klasse, het tweede niveau), White Star (vicekampioen in Eerste Klasse), Charleroi, dat pas in april een vrouwenploeg oprichtte, en ten slotte Zulte Waregem.

De terugkeer van een aantal internationals zoals Heleen Jaques, Sara Yüceil, Davinia Vanmechelen en vooral Tessa Wullaert, zal het niveau opdrijven, terwijl de clubs zich verder blijven professionaliseren (al gaat het in de ogen van sommigen nog te traag). Zal Anderlecht de Super League weer domineren? Kan Standard de hegemonie van paars-wit aantasten? Of zijn Club Brugge of OH Leuven, die in de zomer versterkt werden, daartoe in staat? Zullen Genk en Gent nieuwe talenten uit hun academie kunnen lanceren? En wat mogen we verwachten van de vier nieuwkomers?

De opkomst van het damesvoetbal is ook niet aan het oog ontsnapt van Eleven Sports, dat de rechten van het Belgische voetbal verworven heeft, de Super League incluis. Die competitie zal dus voor het eerst worden uitgezonden op tv. Eleven zou oorspronkelijk één wedstrijd per week uitzenden, maar dat is bijgesteld naar één match om de twee weken en hoogtepunten op maandagavond.

Als eerste wedstrijd zend Eleven de topper Anderlecht-Standard uit, aanstaande zaterdag om 14 uur.

