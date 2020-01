In Sport/Voetbalmagazine geeft hockeycoach Marc Lammers opmerkelijke suggesties omtrent de regels rond buitenspel, tijdrekken, handsspel en het gebruik van de VAR.

Marc Lammers (50) geniet in België faam als ex-bondscoach van de Red Lions (2012-2014). In Nederland is hij de man die de oranje hockeydames in 2008 naar olympische goud leidde. Waarom mag een hockeycoach zijn mening komen geven over voetbal? Omdat hockey de laatste decennia - meer nog dan voetbal - de nodige omwentelingen achter de rug heeft. En omdat Lammers immer een van de eersten is om verandering te omarmen.

"Als lid van een commissie die discussieerde over het hockeyreglement, maakte ik die wijzigingen vanaf de eerste rij mee", vertelt Lammers ons in zijn woonst in Den Bosch. "Ze versnelden het hockey, vergrootten de effectieve speeltijd en zorgden voor meer respect voor de scheidsrechter."

Sport/Voetbalmagazine vroeg Marc Lammers zijn suggesties omtrent...

... de VAR:

"Het voetbal herhaalt de fouten die wij initieel maakten. Zolang enkel de scheidsrechter de VAR kan aanvragen, gaan de spelers hem blijven omsingelen bij elke beslissing. In het hockey mag elk team drie keer de VAR aanvragen. Later werd dat verlaagd tot één keer. Zo verleg je de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter naar de speler. 'Ah, jij wilt VAR? Oké, laten we eens gaan kijken.' Opeens zijn de spelers een pak minder zeker."

"In de beginperiode keek VAR alle doelpunten na. Nu enkel nog de gecontesteerde. En als de videoref na een minuut nog niet tot een conclusie gekomen is, dan blijft de beslissing van de scheidsrechter overeind. In de beginperiode bekeken onze videoassistenten sommige fases gedurende vijf minuten, maar nu is dat maximum één minuut. Trouwens, de VAR zorgt ook voor extra spanning en verscherpt de aandacht in het stadion. Supporters van American football beschouwen die momenten zelfs als de spannendste van een wedstrijd."

... buitenspel:

"De afschaffing van de buitenspelregel heeft het hockey weinig opgeleverd. Verdedigende ploegen parkeren nog meer de bus, omdat ze schrik hebben om ruimte weg te geven. Wel heeft die maatregel het spel verduidelijkt. Er zijn minder discussies, waardoor de effectieve speeltijd omhoog ging. Maar het spel is er niet mooier door geworden."

... onbeperkt wisselen:

"Onbeperkt wisselen, zoals in het hockey, zou in het voetbal te drastisch zijn. Maar meer wissels zouden vooral in het jeugdvoetbal nuttig zijn. Zo kunnen mindere talenten vaker spelen."

... hands:

"Een bal met de voet raken is in het hockey altijd fout. Geen gedoe over intentie of opzet. Eenzelfde lijn rond hands zou het voetbal duidelijker maken. En ja, dan moeten verdedigers maar trainen op spelen met de handen op de rug. Net zoals ze in het hockey leerden om hun voet op te tillen. Onnatuurlijk? Klopt, maar turners moeten hun ledematen ook weleens in een vreemde bocht wringen. Zij krijgen er zelfs punten voor. Dat is het spel en spelers moeten zich eraan aanpassen."

... tijdrekken:

"Voetballers houden ervan om na een overtreding kermend over het veld te rollen. Moet er in het hockey een kinesist of een dokter op het veld komen, dan moet die speler er twee minuten uit. Er mag wel iemand in zijn plaats komen, maar niemand vindt dat leuk. Dus gaan spelers minder komedie spelen."

Lees het volledige interview met Marc Lammers in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 15 januari.

