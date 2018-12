'We hebben niets van Dries Mertens geleerd'

W im Declercq: 'Eerst even deze bedenking: een buitenlandse clubeigenaar wordt in België vaak argwanend bekeken, maar ik moet zeggen dat het dankzij Japanners is dat ik hier ben. ( lacht) De selectieprocedures waren heel streng en super professioneel en ik kan hier in een topomkadering werken. Als academy manager vorm ik samen met Marc Lelièvre, directeur jeugd, en Niels Deferm, coördinator onderbouw, het technisch hart van onze jeugdopleiding. Vanaf de U13 is elke jeugdcoach voltijds prof!

