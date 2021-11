Sport/Voetbalmagazine ging op zoek naar de roots van Charles De Ketelaere bij KFC Varsenare en Club Brugge. In zijn eerste jaren bij blauw-zwart hadden de jeugdcoaches andere plannen met de blonde voetballer, maar daarvoor moest eerst de mama overtuigd worden.

Birger Van de Velde werkte van 2013 tot 2019 in de jeugd bij Club Brugge, is momenteel beloftencoach bij KVV Zelzate, lesgever bij Voetbal Vlaanderen en scout voor de nationale ploeg U15. 'Charles was de vaste linksbuiten bij de U12 en scoorde vlot. Hij mocht eens meetrainen met de U13 die op hun beurt dan weer met de U14 samenspeelde. Bij de U13 vonden Rik van den Bergh - nu hoofd van de trainersopleiding - en ik dat we hem centraal moesten zetten. Op de linkerflank kreeg hij alleen prikkels vanaf rechts en door deze omzetting verlaagden we zijn rendement; hij ging veel minder doelpunten maken om hem nog meer uit te dagen als centraal opererende voetballer.

'Ik herinner me goed dat we zijn mama er van dienden te overtuigen dat Charles niet zou inboeten aan snelheid en opportunisme voor doel. Voor zijn toekomst leek het ons echter nuttiger om vol in te zetten op die positie van 8 en 10. '

Momenteel toont De Ketelaere die veelzijdigheid in het team van Philippe Clement. Van de Velde: 'Charles is een superslimme jongen. Je kunt dat best vergelijken met een spons. Charles verwerkte alle theoretische informatie heel snel en zette dat direct om naar de praktijk. Bij wedstrijdbesprekingen was hij één van de weinige jongeren die meedacht. Heel opvallend. Charles stelde in de kleedkamer alternatieven voor. Ook op het veld durfde hij als amper dertienjarige stil te staan bij probleemsituaties en dacht hij mee over oplossingen. Zoals hoe hij zich diende te positioneren tegenover twee rechtstreekse tegenstanders.'

Nu wel interesse van topclubs

De Ketelaere was in de jeugd van blauw-zwart het voorbeeld van een laatmature speler. 'Charles wilde altijd de beste zijn', aldus Van de Velde. 'Hij wilde echt alles winnen. Ook wanneer we voor de afwisseling badminton of judo deden. Bij de techniektrainingen van Thomas Vlaminck kregen ze soms iets mee als huiswerk. Voor de beloning, een promotiefilmpje, deed Charles alles. Verder blijf ik hem een voorbeeld vinden door zijn beweeglijkheid, waardoor zijn lichaamsbeheersing zo goed is. Het lijkt vaak alsof hij zich al schaatsend voortbeweegt over het veld.

'Vreemd dat hij vroeger nooit door andere topclubs werd opgemerkt, wat nu wel anders is. Dat is zijn eigen verdienste, hij legt de lat altijd hoger en is niet gauw onder de indruk. We speelden eens een internationaal toernooi in de buurt van Auxerre, onder andere tegen Monaco. De jongens waren erg onder de indruk, behalve Charles. Hij wilde maar één ding: hen verslaan én uitgaan van de eigen sterkte.'

