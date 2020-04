Henk Mariman vindt het geen goede ontwikkeling dat spelers van jonger dan twaalf jaar uit hun sociale omgeving gehaald worden.

Henk Mariman, academy manager van Oud-Heverlee Leuven, was hoofd opleiding bij Germinal Beerschot en bij Club Brugge en reisde daarna jarenlang de wereld rond om voor Double Pass jeugdopleidingen te adviseren. De frappantste vaststelling bij zijn terugkeer in ons land was de manier waarop er momenteel bij ons gescout wordt.

'We zijn in de Far West terechtgekomen', vindt hij. 'Ik snap dat er een ecosysteem is en dat spelers zich verplaatsen. Maar het gebeurt onvoldoende zorgvuldig en met heel wat uitstroom tot gevolg. Spelers worden van jongs af aan uit hun omgeving gehaald en dat is geen goeie ontwikkeling.'

Jacht op jongens

Er is absoluut nood aan meer regelgeving, zegt hij. 'Een van de regels die we moeten invoeren, is dat we in de onderbouw van elkaars spelers moeten afblijven. Laat kinderen tot twaalf jaar toch gewoon in hun sociale omgeving.'

De leeftijd van de spelertjes die gescout worden, is de voorbije jaren alleen maar gedaald, stelt hij vast. 'Dat komt doordat de opleidingsvergoedingen vanaf twaalf jaar nu zodanig hoog zijn dat het goedkoper geworden is om een buitenlander aan te trekken dan een jonge speler die elders is opgeleid een profcontract te geven', weet hij.

'Dat veroorzaakt een ware jacht op jongens die jonger dan twaalf zijn. Terwijl de zekerheid dat je op die leeftijd de juiste spelers detecteert zowat nul procent is. Het maakt het ook onwaarschijnlijk moeilijk om een beleid te voeren en een stabiel plan te ontwikkelen. In Engeland spreken clubs met een Category One Academy af om van elkaars spelers te blijven. Respecteren ze dat niet, dan kost het heel veel geld. Zelfs als het gebeurt omdat de ouders verhuizen, moet je daar voor een commissie verschijnen om toelating te krijgen. Hier volstaat een digitale handtekening om van club te veranderen.'

Herenakkoord

In Nederland is er dit seizoen een herenakkoord van kracht tussen de zes clubs met een internationale opleiding om geen spelers meer bij elkaar weg te halen. Dat zijn Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, FC Utrecht en Vitesse. 'Zo krijg je wat rust', aldus Mariman. 'In Nederland heerst sowieso meer het idee van: we concurreren op het niveau van het eerste elftal maar op jeugdniveau maken we elkaar sterker. Daar moeten we in België ook absoluut naartoe: je mag elkaar beconcurreren op eerste elftalniveau, maar bij de jeugd moet je de openheid behouden om samen te werken.'

'Clubs moeten bij ons ook verplicht worden om met een duidelijk scoutingplan te komen en ze moeten tools gegeven worden om hun talentherkenning te verbeteren.'

'En vooral: meet de in- en uitstroom. Hoelang blijven spelers gemiddeld in een club? Hoeveel van de spelers die elders werden gehaald, zijn succesvol? Hoeveel spelers worden er jaarlijks gehaald en hoeveel worden er doorgestuurd? Stimuleer clubs om in eerste instantie hun directe omgeving beter te maken via goeie regiosamenwerkingen en dam de scoutingactieradius in. Laat enkel de clubs die echt inzetten op jeugd het hele land bestrijken.'

