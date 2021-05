Wedstrijden met leden van één dezelfde sportclub zijn nu opnieuw mogelijk. Het aantal deelnemers mag wel niet groter zijn dan 25, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts vrijdag.

Vanaf 8 mei is het opnieuw toegelaten om in open lucht te sporten in groepen van 25. Wedstrijden bleven echter verboden. Maar dat is dus aangepast. Leden van dezelfde sportclub kunnen vanaf nu wedstrijden tegen elkaar spelen.

'Op deze manier geven we eenieder de kans om zich reeds voor te bereiden op het moment vanaf wanneer amateurwedstrijden tussen verschillende clubs weer kunnen plaatsvinden', zegt Weyts.

Het maximum aantal deelnemers aan deze intraclubwedstrijden mag wel niet groter zijn dan het toegestane aantal voor een sportgroep: er mag dus maximaal met 25 personen gesport worden.

Vanaf 9 juni kunnen niet-professionele wedstrijden tussen verschillende clubs weer doorgaan.

Vanaf 8 mei is het opnieuw toegelaten om in open lucht te sporten in groepen van 25. Wedstrijden bleven echter verboden. Maar dat is dus aangepast. Leden van dezelfde sportclub kunnen vanaf nu wedstrijden tegen elkaar spelen. 'Op deze manier geven we eenieder de kans om zich reeds voor te bereiden op het moment vanaf wanneer amateurwedstrijden tussen verschillende clubs weer kunnen plaatsvinden', zegt Weyts. Het maximum aantal deelnemers aan deze intraclubwedstrijden mag wel niet groter zijn dan het toegestane aantal voor een sportgroep: er mag dus maximaal met 25 personen gesport worden. Vanaf 9 juni kunnen niet-professionele wedstrijden tussen verschillende clubs weer doorgaan.