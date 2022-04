Excel Moeskroen heeft als enige van de Belgische profclubs geen licentie voor volgend seizoen ontvangen. Dat deelde de RBFA woensdag mee. Ook Standard, recent overgenomen door het Amerikaanse investeringsfonds 777 Partners, kreeg het licht op groen.

Voor Moeskroen is het al de zevende keer in acht jaar tijd dat het geen licentie krijgt. De Henegouwse club, voorlaatste in 1B, zal nogmaals langs het Belgisch Sporttribunaal BAS moeten passeren.

De Lincentiecommissie, die de motivaties later op woensdag bekendmaakt, legde Moeskroen ook nog een boete van 5.000 euro op. Op Seraing na kregen alle eersteklassers ook een licentie voor Europees voetbal. Slechts vier clubs - Club Brugge, Charleroi, Genk en Kortrijk - kregen hun licentie zonder dat hun dossier verder opgevolgd wordt.

Bij de amateurclubs grepen La Louvière Centre en Rebecq naast een licentie. Alleen Luik, Patro Eisden Maasmechelen, Dender en Wezet kunnen de plaats van het gedegradeerde Virton in 1B innemen.

Voor Moeskroen is het al de zevende keer in acht jaar tijd dat het geen licentie krijgt. De Henegouwse club, voorlaatste in 1B, zal nogmaals langs het Belgisch Sporttribunaal BAS moeten passeren. De Lincentiecommissie, die de motivaties later op woensdag bekendmaakt, legde Moeskroen ook nog een boete van 5.000 euro op. Op Seraing na kregen alle eersteklassers ook een licentie voor Europees voetbal. Slechts vier clubs - Club Brugge, Charleroi, Genk en Kortrijk - kregen hun licentie zonder dat hun dossier verder opgevolgd wordt. Bij de amateurclubs grepen La Louvière Centre en Rebecq naast een licentie. Alleen Luik, Patro Eisden Maasmechelen, Dender en Wezet kunnen de plaats van het gedegradeerde Virton in 1B innemen.