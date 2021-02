Drie jaar na Jan Van Aken is er opnieuw een man die in Sport/Voetbalmagazine vertelt hoe hij als minderjarige misbruikt werd door een voetbaltrainer.

Ex-voetballer Daan Goossens (27) vertelt deze week in Sport/Voetbalmagazine hoe hij als 16-jarige seksueel misbruikt werd door zijn voormalige trainer: 'Hij kwam bij me zitten en streelde over mijn been. "Gaat het?", vroeg hij. Ik wilde weg, maar durfde niet gaan lopen. Ik was niet in staat om mij te verweren.'

Zeldzame getuigenis

De voorbije jaren kwamen vanuit de Belgische sportwereld verscheidene getuigenissen naar buiten over grensoverschrijdend gedrag. Zo waren er onder meer verhalen uit het judo en het turnen. In de Belgische voetbalwereld blijven zulke getuigenissen zeldzaam. Goossens is pas de tweede die op deze manier met zijn verhaal naar buiten komt, drie jaar nadat een ander slachtoffer, Jan Van Aken, zijn verhaal ook al toevertrouwde aan Sport/Voetbalmagazine.

'Op een bepaald punt dacht ik: ik geraak nooit meer uit mijn bed. Ik weende, weende en weende. Ik wist niet dat een mens zo veel kon wenen.' Daan Goossens

Nochtans wees wetenschappelijk onderzoek uit dat er geen reden is om aan te nemen dat er in het Belgische voetbalmilieu minder misbruik zou plaatsvinden dan in andere sporttakken of maatschappelijke domeinen. In Engeland meldden zich enkele jaren geleden honderden slachtoffers nadat ex-prof Andy Woodward eind 2016 onthulde dat ook hij als jeugdvoetballer misbruikt was.

Maar in de Belgische voetbalwereld blijkt het draagvlak om het thema te bespreken nog altijd broos. Toen Sport/Voetbalmagazine samen met de krant De Standaard in 2018 een enquête over grensoverschrijdend gedrag rondstuurde naar de clubs in 1A en 1B, riep de Pro League, de vereniging van professionele voetbalclubs, zijn leden op om niet mee te werken. Een topfiguur binnen de Pro League snauwde dit blad toen toe: 'U zoekt negativiteit waar er geen is.'

'Ik wou de mentale pijn verleggen naar fysieke pijn. Toen raakte ik de bodem.' Daan Goossens

Wegkwijnen

Met zijn getuigenis hoopt Daan andere slachtoffers het gevoel te geven dat ze niet alleen zijn. Die eenzaamheid heeft hij zelf heel erg gevoeld: 'Er waren periodes dat ik dagenlang niet at en mijn bed niet uitkwam. Ik lag daar weg te kwijnen. Ik voelde me helemaal alleen op de wereld. Op een bepaald punt dacht ik: niemand kan mij helpen, ik geraak nooit meer uit mijn bed. Ik weende, weende en weende. Ik wist niet dat een mens zo veel kon wenen. Mijn hoofd deed pijn van al dat wenen. En van al dat denken. Van al die pogingen om dat trauma te verwerken. Ik wou dat die hel stopte. Ik wou de mentale pijn verleggen naar fysieke pijn. Toen raakte ik de bodem.'

Lees het volledige verhaal van Daan Goossens in Sport/Voetbalmagazine van 3 februari of herlees hier het volledige verhaal van Jan Van Aken.

Iedereen die met vragen, zorgen of een verhaal over dit thema, kan terecht bij de professionele hulplijn 1712. Alle info: www.1712.be

Ex-voetballer Daan Goossens (27) vertelt deze week in Sport/Voetbalmagazine hoe hij als 16-jarige seksueel misbruikt werd door zijn voormalige trainer: 'Hij kwam bij me zitten en streelde over mijn been. "Gaat het?", vroeg hij. Ik wilde weg, maar durfde niet gaan lopen. Ik was niet in staat om mij te verweren.'De voorbije jaren kwamen vanuit de Belgische sportwereld verscheidene getuigenissen naar buiten over grensoverschrijdend gedrag. Zo waren er onder meer verhalen uit het judo en het turnen. In de Belgische voetbalwereld blijven zulke getuigenissen zeldzaam. Goossens is pas de tweede die op deze manier met zijn verhaal naar buiten komt, drie jaar nadat een ander slachtoffer, Jan Van Aken, zijn verhaal ook al toevertrouwde aan Sport/Voetbalmagazine. Nochtans wees wetenschappelijk onderzoek uit dat er geen reden is om aan te nemen dat er in het Belgische voetbalmilieu minder misbruik zou plaatsvinden dan in andere sporttakken of maatschappelijke domeinen. In Engeland meldden zich enkele jaren geleden honderden slachtoffers nadat ex-prof Andy Woodward eind 2016 onthulde dat ook hij als jeugdvoetballer misbruikt was. Maar in de Belgische voetbalwereld blijkt het draagvlak om het thema te bespreken nog altijd broos. Toen Sport/Voetbalmagazine samen met de krant De Standaard in 2018 een enquête over grensoverschrijdend gedrag rondstuurde naar de clubs in 1A en 1B, riep de Pro League, de vereniging van professionele voetbalclubs, zijn leden op om niet mee te werken. Een topfiguur binnen de Pro League snauwde dit blad toen toe: 'U zoekt negativiteit waar er geen is.'Met zijn getuigenis hoopt Daan andere slachtoffers het gevoel te geven dat ze niet alleen zijn. Die eenzaamheid heeft hij zelf heel erg gevoeld: 'Er waren periodes dat ik dagenlang niet at en mijn bed niet uitkwam. Ik lag daar weg te kwijnen. Ik voelde me helemaal alleen op de wereld. Op een bepaald punt dacht ik: niemand kan mij helpen, ik geraak nooit meer uit mijn bed. Ik weende, weende en weende. Ik wist niet dat een mens zo veel kon wenen. Mijn hoofd deed pijn van al dat wenen. En van al dat denken. Van al die pogingen om dat trauma te verwerken. Ik wou dat die hel stopte. Ik wou de mentale pijn verleggen naar fysieke pijn. Toen raakte ik de bodem.'Lees het volledige verhaal van Daan Goossens in Sport/Voetbalmagazine van 3 februari of herlees hier het volledige verhaal van Jan Van Aken.