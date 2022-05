Iedere vrijdag geven onze redacteurs enkele tips voor het sportweekend. Deze week onder meer de titelstrijd in België en een atypisch WK Ironman in Utah.

Union-Club Brugge (zondag, 13u30)

Op vijf dagen tijd kijken de twee titelkandidaten elkaar twee keer in de ogen. Wint Union beide duels, dan is het woensdagavond kampioen. Club Brugge bedient zich best van dit tweeluik om een tik uit te delen aan de rivaal. Met een 4 op 6 kan het aan de leiding van Champions' Play-offs komen, aangezien de drie punten voorsprong van Union er eigenlijk 2,5 zijn. Het zal voor beide teams zaak zijn om efficiënt met de kansen om te springen. Welk duo neemt de bovenhand: Vanzeir-Undav of De Ketelaere-Lang?

Waar Alfred Schreuder in zijn eerste ontmoeting met Union nog moest bijsturen tijdens de rust (Vormer eraf, Balanta erin), verrast als hij was door het loopvermogen van 'die nummer 6 van Union' (Casper Nielsen), zal hij nu beter gewapend aan de aftrap komen. Zonder de geblesseerde Mats Rits weliswaar. Het is best mogelijk dat Schreuder kiest voor een buffer Balanta-Odoi op het middenveld, zodat Hans Vanaken wat hoger kan spelen en zijn sterkte, op het juiste moment infiltreren in de zestienmeter, beter kan benutten. Voor Felice Mazzu is het al van januari 2019 geleden dat hij nog eens kon winnen van Club Brugge. Toen werd het in Jan Breydel 0-1 voor Charleroi. Wat wordt het zondagmiddag in het Dudenpark? We zijn benieuwd! (Steve Van Herpe)

© Belga Image

Manchester City - Newcastle (zondag, 17u30)

Hoe moet zo'n desillusie te boven komen? Het is de vraag waar Pep Guardiola zondag een antwoord op moet vinden , wanneer Man. City Newcastle United ontvangt in het eigen Etihad Stadium. Voor de Magpies heeft het seizoen niets meer te bieden buiten wat ervaring opdoen tegen de grote jongens. Vier dagen na de nu al historische wedstrijd in Madrid zal Guardiola de organisatie en vooral de mentaliteit van zijn spelers, zwaar getroffen door de nieuwe mislukking in de Champions League, op orde moeten krijgen.

De Cityzens kunnen zich geen fouten veroorloven in de Premier League, wie weet is het ook op achtervolgen aangezen als Liverpool zaterdag al kan winnen van Tottenham. City ligt uit de Champions League, maar is de Champions League ook al uit hun hoofd? (Guillaume Gautier)

© Belga Image

Inter -Empoli (vrijdag, 18u45)

Welke Milanese ploeg pakt dit seizoen de scudetto? De kandidaten voor de Italiaanse titel werden de laatste weken al gehalveerd nadat Juventus en Napoli net iets te veel steekjes lieten vallen, waardoor nu enkel nog AC Milan en Inter overblijven. Slechts twee puntjes scheiden hen en dat met nog drie speeldagen te gaan. Als Inter een seizoen lang op niveau had gespeeld, dan was er geen sprake geweest van een spannende titelstrijd. Maar een mindere periode begin dit jaar besliste daar anders over, waardoor het nu op achtervolgen is aangewezen.

Milan is dan weer heel regelmatig aan het spelen, het wint de toppers en lijkt ook wat kampioenengeluk te hebben, zo bewijzen de verschillende wedstrijden die pas in het absolute slot over de streep werden getrokken. Het heeft wel nog het moeilijkste programma met wedstrijden tegen Atalanta en Sassuolo. Inter heeft dan weer enkel laag gerangschikte tegenstanders met vrijdagavond Empoli. Als het de titel wil pakken, mag het zich daar niet in verslikken. (Gert Segers)

Heeft Inter de titel in zicht? © GETTY

WK Ironman (zaterdag)

Normaal gezien vindt het WK Ironman altijd plaats op het Hawaïaanse eiland Kona. Vorig jaar echter niet, gezien de aanslepende coronapandemie in de VS, en de rest van de wereld. Dus werd de editie van toen verplaatst naar mei 2022, niet in Hawaï, maar in de Amerikaanse staat Utah, met start en aankomst in Saint-George.

Het wordt de allereerste keer in de geschiedenis van de Ironman dat het wereldkampioenschap Ironman niet op Hawaii wordt gehouden. Minder prestigieus dus, en bovendien zal de winnaar zich maar vijf maanden de regerende wereldkampioen mogen noemen, want op 6 en 8 oktober (met vrouwen en mannen afzonderlijk) vindt op Kona de editie van 2022 plaats.

Niet alle toppers staan bovendien aan de start. Toch belooft het een zware dobber te worden, op een veel zwaarder parcours, met meer hoogtemeters dan op Hawaï, bovendien in zeer warme omstandigheden. Uitkijken is het vooral naar de Noor Kristian Blummenfelt, die als eerste ooit de wereldtitel Ironman kan winnen volgend op een olympische titel, op de kwartafstand. Van Belgische zijde hoopt Bart Aernouts op minstens een topvijfstek, en rechtstreekse kwalificatie voor het 'echte' WK Ironman in oktober, op Hawaï. (Jonas Creteur)

Het is onder meer uitkijken naar olympisch kampioen Kristian Blummenfelt. © Belga Image

