Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, blikt terug op het voetbalweekend. Deze keer heeft hij het over Union, Anderlecht en KV Oostende.

Union pakte met grote overmacht de titel in 1B. Worden de Brusselaars volgend seizoen een verrijking in 1A?

Union pakte met grote overmacht de titel in 1B. Worden de Brusselaars volgend seizoen een verrijking in 1A?Jacques Sys: 'Op sportief vlak lijkt de ploeg goed gewapend. Er staat een elftal dat als een puzzel in mekaar past en vanuit een goeie organisatie voor de aanval kiest. Dat was niet echt de verwachting toen Felice Mazzu als trainer werd aangetrokken. Maar hij installeerde een 3-5-2-systeem en paste de nieuwe spelers heel goed in. 'Toen Union een paar weken geleden voor de beker met 0-5 verloor van Anderlecht leek de kloof met 1A immens, maar in wezen gaf die wedstrijd een vertekend beeld en was het verschil niet zo groot.''De problemen liggen op het vlak van de infrastructuur. In zekere zin is de tijd bij Union blijven stilstaan. Het stadion oogt uitgeleefd, ook al werden de zitjes gemoderniseerd. De eretribune is beschermd monument, net zoals het Dudenpark. Rond het stadion is er amper parking. En zaterdag tegen RWDM bleek hoe moeilijk het ook voor de media is om daar deftig te werken. Union zal qua infrastructuur een inhaalbeweging moeten maken. Maar de vraag is welke inhaalbeweging als je in je mogelijkheden zo bent gelimiteerd.'Ondertussen ligt Anderlecht uit de beker, een zoveelste teleurstelling.Sys: 'Het is een treurmars zonder einde. Tegen KRC Genk was het voetbal te voorspelbaar, maar dat er amper nog verrassing in het spel zit, is natuurlijk niet nieuw. Ik vraag me af hoe deze nieuwe opdoffer intern zal geëvalueerd worden en welke conclusies ze daaruit trekken. Je hoort al lang dat een andere trainer dan Vincent Kompany ontslagen zou zijn, maar nu kan dat natuurlijk niet.''Wie bij Anderlecht was er eigenlijk van overtuigd dat Kompany nu al, net na het einde van zijn spelerscarrière, het potentieel had om tot een toptrainer uit te groeien? Er wordt vaak gesproken over een gebrek aan talent, maar dat is overdreven. Er zit nog altijd veel technisch vermogen in de ploeg. Toch viel dat ook in de competitie amper te zien: 11 overwinningen op 30 wedstrijden, het is eigenlijk beschamend. Je kan als trainer niet blijven roepen dat je de spelers gaat helpen om stappen te zetten. Of dat je, zoals na de bekeruitschakeling tegen Genk, nu de stress gaat wegnemen.''De vraag is ook welk toekomstplan Anderlecht nu heeft, ook al gezien de financiële beperkingen. Is er wat dat betreft een visie, een plan? En wat als de club naast een Europees ticket grijpt? Alles wordt nu op het behalen van play-off 1 gezet.'Daarin lijkt het tot een duel te komen met KV Oostende?Sys: 'Wie dat in het begin van het seizoen zou voorspeld hebben, die hadden we voor gek verklaard. KV Oostende is de revelatie van het seizoen, ook als ze naast een ticket voor play-off 1 zouden grijpen. Alexander Blessin heeft zichzelf goed in de markt gezet, zijn naam zou nu al vallen bij een aantal topclubs. Waarbij je natuurlijk moet afwachten of hij zijn ideeën daar ook zo zou kunnen doordrukken. In Oostende wordt hij op alle niveaus gevolgd, ook als hij op de dag van de wedstrijd traint. Terecht natuurlijk als je ziet waar de ploeg staat.'