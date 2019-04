Welkom in het virtuele voetbal

Gamers die ooit hoopten geld te verdienen met videospelletjes, krijgen sinds deze winter ook in België hun kans. Een kennismaking met de Proximus ePro League.

E-sports vonden dit jaar eindelijk hun weg naar het Belgische voetbal. In januari kende de Proximus ePro League zijn vuurdoop: in een virtuele competitie nemen gamers het via de Playstation 4 in het videospel FIFA 19 tegen elkaar op. België kende al vijf professionele e-sporters, die op internationale toernooien elk hun team vertegenwoordigen (Anderlecht, Club Brugge, Charleroi, Standard en Royal Excel Mouscron), maar nu wilde de bond graag ook de fans een kans geven om uit te komen voor hun favoriete club. Zodoende selecteerden de zestien Pro Leagueteams aan de hand van kwalificatietoernooien hun eigen e-sporter.

