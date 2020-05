De werkgroep van de Pro League die aangeduid is om de knopen over dit en volgend seizoen door te hakken, zal vrijdag voorstellen om in het seizoen 2020-2021 met de huidige formule van 16 1A-ploegen voort te gaan. Dat schrijft Sporza donderdagavond en wordt bevestigd aan Belga.

Als dat voorstel bekrachtigd wordt, zakt Waasland-Beveren naar 1B en promoveert OH Leuven, Beerschot of Westerlo.

De raad van bestuur van de Pro League boog zich donderdagavond al over de resultaten van de werkgroep. Een formule met 18 ploegen in 1A de komende drie seizoenen en verkorte play-offs leek het meest gedragen, maar AA Gent lag dwars. En dus zal de werkgroep vrijdag op de Algemene Vergadering het behoud van het huidige format voorleggen ter stemming. Met play-offs ook, zij het eenmalig in een verkorte versie.

Volgend seizoen moet de Jupiler Pro League beginnen op 7 augustus, ofwel twee weken later dan gepland. Onder welke vorm dat zal gebeuren, wordt vrijdag beslist op een Algemene Vergadering. Een negenkoppige werkgroep werkte de voorbije drie weken aan een voorstel om uiteindelijk op het behoud van de huidige formule te stranden, met ingekorte play-offs weliswaar. Enkel de top vier strijdt voor de titel (en twee Europese tickets), de nummers 5 tot en met 8 bikkelen ook nog om Europese deelname. Dat verkorte play-offsysteem blijft slechts een jaar overeind om wat marge op te bouwen (met het oog op EK en een eventuele heropflakkering van COVID-19), nadien keert men terug naar de bekende formule.

Het voorstel dat donderdagavond goedgekeurd werd door de raad van bestuur houdt ook in dat Club Brugge na 29 speeldagen uitgeroepen wordt tot kampioen en Waasland-Beveren degradeert. Er komen vanuit 1B drie ploegen in aanmerking om te promoveren. Finalisten Beerschot en OHL moeten ten laatste op 31 mei laten weten of en waar ze hun terugwedstrijd kunnen organiseren. Slagen ze daar niet in, gaat Westerlo als leider in het algemene klassement op.

De werkgroep had donderdagmiddag nochtens een voorstel klaar om volgend seizoen met 18 ploegen te voetballen, inclusie Waasland-Beveren, OHL en Beerschot dus. De weg van de minste weerstand, zo dacht men. Na 34 speeldagen volgden ingekorte play-offs. Bedoeling was om dat systeem drie seizoenen aan te houden, en dan in het seizoen 2023-2024 terug te keren naar zestien teams. De eerste twee seizoenen zou er een daler zijn en een ploeg die om het behoud speelt tegen de tweede in 1B. Eventueel economische dalers werden niet vervangen om zo tot 16 te komen. Indien nodig zouden er aan het eind van het derde seizoen drie dalers zijn. In 1B zouden Westerlo, Lommel en Union, het gezelschap krijgen van Deinze, RWDM, Seraing en Lierse Kempenzonen en de U23-ploegen van de G5, om zo tot een competitie met 12 te komen.

Het plan haalde het donderdagavond niet op de raad van bestuur. Mehdi Bayat (Charleroi), Bruno Venanzi (Standard) en Michel Louwagie (AA Gent) - deel van de werkgroep - schoten het af, omdat het onvoldoende draagvlak zou hebben. Ook de vertegenwoordigers van de K11 waren bevreesd voor het grotere risico op degradatie in dat derde seizoen. En dus koos men voor het status quo.

De Algemene Vergadering zal zich vrijdag per stemming daarover uitspreken. Ook de voorstellen van Club Brugge en KRC Genk, alsook een nietigverklaring staan nog altijd op de agenda.

