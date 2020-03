Zulte Waregem en Standard voerden het systeem van tijdelijke werkloosheid in voor hun trainers.

Eddy Cordier, CEO van Zulte Waregem, stuurde vorige donderdag een e-mail naar alle clubleiders van de Pro League. Hij riep op om solidair maatregelen te treffen, om zo het Belgische voetbal doorheen de coronastorm te loodsen. De belangrijkste maatregel: de invoering van het systeem van tijdelijke werkloosheid bij álle clubs: een bedrag dat gelijk is aan 70 procent van het gemiddelde loon, met een plafond van 2352,21 euro bruto voor spelers en 2754,76 euro voor andere voltijdse werknemers. 'Er zijn vandaag veel onzekerheden', verklaart Cordier zijn initiatief. 'Wanneer zullen we opnieuw kunnen voetballen? Gaan we zelfs al in augustus kunnen spelen? Zullen de toeschouwers dan nog wegblijven? Zal dat een invloed hebben op onze abonnementenverkoop? Vergeet ook niet dat in het buitenland veel clubs een deel van hun tv-geld niet zullen krijgen. Dat zal een sneeuwbaleffect veroorzaken op de transfermarkt. En dat zullen we ook in België voelen. Met name de kleine clubs. 'De enige zekerheid vandaag is dat we de komende maanden geen inkomsten zullen hebben. Terwijl onze vaste kosten, onder meer dus de spelerslonen ( die voor zowat elke voetbalclub ruim de helft van hun budget bedragen, nvdr), wel op hetzelfde niveau zouden blijven. Dan moet je in deze extreme omstandigheden onsympathieke beslissingen durven te nemen. Ik begrijp de kritiek dat voetbalclubs al genieten van een voordelig fiscaal statuut, en dat we opnieuw zouden 'profiteren', maar wij passen alleen maar de regels toe die de overheid nu toestaat aan élk bedrijf. 'Vandaag is Zulte Waregem financieel gezond , maar ook wij kunnen in de problemen komen als dit lang blijft duren en niet ingrijpen in onze vaste kosten. Onze boot drijft nog, we moeten ervoor zorgen dat hij niet zinkt. Dat geldt zelfs nog méér voor de profclubs waarvan de financiële situatie onstabieler is. 'Daarom hebben we dus onze trainersstaf op dat systeem van tijdelijke werkloosheid gezet. En na overleg met onze raad van bestuur zullen we dat dus allicht ook voor onze spelers invoeren. Het is bijna onmogelijk om die beslissing níét te nemen. We wachten wel de raad van bestuur van de Pro League van woensdag af. Onder meer de beslissing op de verlenging van de periode waarin er collectief niet getraind mag worden. Die loopt nu af op 5 april, en zal allicht verlengd worden. Of andere clubs zullen volgen? Elke club moet dat voor zichzelf uitmaken. Ik hoop alleen dat de rede zegeviert zodat we de continuïteit van alle clubs kunnen garanderen.' Een dag na de e-mail van Cordier, vorige vrijdag, reageerde de Pro League met een informatienota. Ze liet het aan de clubs om te beslissen wat men wilde doen. Onder meer Anderlecht en Standard ondernamen al actie, Antwerp liet weten het voorlopig nog niet opportuun te vinden. De raad van bestuur van de Pro League agendeerde het ook voor vandaag/woensdag en verwacht informatie van de FIFA. Volgens jurist Jesse De Preter kan er geen twijfel zijn. Sinds 18 maart mogen er van de overheid geen wedstrijden of collectieve trainingen meer worden gehouden. Voetbaltrainingen zijn een groepsgebeuren en als voetballers dat niet kunnen doen, zijn ze technisch werkloos, ook al hebben spelers thuis een individueel programma af te werken.