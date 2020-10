Een collectief van West-Vlaamse ploegen uit eerste provinciale trekt in een open brief aan de alarmbel: 'Het is onmogelijk om alle wedstrijden nog te laten spelen zoals dat zou moeten.'

Negen clubs uit West-Vlaamse eerste provinciale richten een open brief aan de beleidsvoerders van het land en aan de voorzitter van Voetbal Vlaanderen. Ze uiten daarin hun begrip voor de maatregelen, maar vinden dat het in die context niet meer mogelijk is om op een verantwoorde manier jeugdwedstrijden te organiseren.

'Sporten moet nog kunnen, maar dan zonder competitiewedstrijden graag', stellen ze. De negen West-Vlaamse eersteprovincialers (KSC Blankenberge, Sassport Boezinge, KSV Diksmuide, KFC Sparta Heestert, KWSC Lauwe, KSV Rumbeke, KRC Waregem, KSC Wielsbeke en Excelsior Zedelgem) halen daarvoor vijf redenen aan.

1. De voorbije weken kwamen er tal van afmeldingen voor trainingen en wedstrijden. Waarom? Scholen sturen naar de leerlingen die een 'laagrisicocontact' hadden een mail waarin staat dat ze 14 dagen moeten wegblijven van hun jeugd- en/of sportvereniging. Daardoor moesten een heel aantal wedstrijden sowieso afgelast worden.

2. Het verhoogde risico op verkoudheden/ziektes door het feit dat je na de match geen mogelijkheden hebt om te douchen of om je aan te kleden omdat je doorweekt bent. De komende twee maanden zullen de weersomstandigheden ook niet van dien aard zijn dat spelertjes zich op een gezonde manier kunnen voorbereiden op wedstrijden die zonder kleedkamers op verplaatsing worden gespeeld.

3. Het vervoersprobleem voor wedstrijden buitenshuis. Steeds minder ouders zijn bereid om voor vervoer in te staan als ze ter plekke van elke vorm van sociaal contact (gesloten kantines) verstoken blijven. Gevolg: volgepropte auto's voor wedstrijden op verplaatsing, niet ideaal in de strijd tegen het hardnekkige virus.

4. Sommige steden en gemeenten verbieden momenteel op eigen initiatief trainingen of sportwedstrijden op hun grondgebied. Op die manier is het moeilijk om een competitie af te werken.

5. Het is geen goed idee om op jeugdniveau (waar er niet wordt getest) verschillende bubbels onnodig met elkaar in contact te brengen.

De clubs benadrukken wel dat ze hun oproep om alle competities stil te leggen niet fijn vinden, maar ze zijn van mening dat het in deze context (bestrijding van het virus in de hele maatschappij) 'nu even niet anders kan'. Ze stimuleren tegelijkertijd wél om, voor het mentale welzijn van de jeugd, nog een paar trainingsmomenten per week aan te bieden.

