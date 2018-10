Westerlo diende vorig jaar klacht in tegen Mogi Bayat wegens wedstrijdfraude

Westerlo legde vorig jaar bij het federaal parket in Brussel een officiële strafklacht neer naar aanleiding van mogelijke wedstrijdvervalsing tijdens de partij Kortrijk-Moeskroen.

Moeskroen moest toen van Kortrijk winnen om in de hoogste klasse te blijven en deed dat ook. Door die overwinning degradeerde Westerlo.

Westerlo-voorzitter Wynants bevestigt woensdag dat de klacht gericht was tegen Mogi Bayat. Volgens HLN.be had Bayat op dat moment verscheidene spelers van zowel KV Kortrijk als Moeskroen in de portefeuille.

Mogi Bayat werd woensdagochtend opgepakt in het kader van een onderzoek naar fiscale fraude en matchfixing in het Belgisch voetbal. Hij is woensdagmiddag nog niet verhoord, zegt zijn advocaat Jean-Philippe Mayence aan Belga.

