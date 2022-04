Westerlo mag zich na vijf seizoenen in 1B opmaken voor een terugkeer door de grote poort naar de hoogste afdeling. Wij verzamelden tien cijfers die het seizoen van de Kemphanen typeerden.

220

Zoveel dagen staat Westerlo al aan de leiding in 1B. Eind augustus veroverden de Kempenaren de leidersplaats op speeldag drie, en ze gaven die sindsdien niet meer uit handen. Westerlo staat zo al 24 speeldagen op rij aan kop en domineerde het seizoen van begin tot eind. Van een verdiende kampioen gesproken.

1

't Kuipje is altijd een gezellig stadion geweest, maar dit seizoen was het ook een oninneembare vesting. Westerlo verloor er namelijk nog maar één wedstrijd. Enkel in februari ging het met 0-3 onderuit tegen Deinze. Verder won de ploeg van Jonas De Roeck acht keer in eigen huis en speelde het vier keer gelijk.

5

Vijf seizoenen lang vertoefde Westerlo in 1B, nadat het in 2017 uit de hoogste afdeling was gedegradeerd. Snel terugkeren naar 1A was meteen het hoofddoel, maar het duurde toch langer dan de supporters hadden gehoopt.

Vooral in het seizoen 2018/19 bleef Westerlo gefrustreerd achter. De club behaalde toen de meeste punten van alle ploegen, maar omdat het geen periodetitel pakte, mocht het geen promotiefinale spelen. Uiteindelijk promoveerde Beerschot, nadat het in de finale te sterk was voor OH Leuven.

© Belga Image

25

Met 25 tegengoals in 27 wedstrijden heeft Westerlo de beste verdediging van 1B. Doelman David Jensen hield ook al tien keer zijn netten schoon.

3

Dit seizoen scoorde Westerlo maar drie goals van buiten het strafschopgebied. Dat is opvallend weinig, zeker als je weet dat De Kemphanen al 44 keer het net vonden. De enige ploeg die ook zo weinig van buiten de zestien meter scoorde, is Virton... de laatste in de stand. Al scoorde de hekkensluiter in totaal ook maar 21 keer.

7

Maar liefst zeven spelers in de kern van Westerlo werden dit seizoen gehuurd. Dat bleek achteraf een goeie zet te zijn, want met onder anderen Lyle Foster, David Jensen, Jan Bernat en Thomas Van den Keybus waren heel wat huurspelers sterkhouders in de kampioenenploeg. De contracten van de geleende spelers lopen echter af in juni, dus het wordt afwachten of ze bij de club zullen blijven.

15

Met elk negen doelpunten zijn Erdon Daci en Jan Bernat de topscorers van Westerlo. Dat zijn geen verbluffende cijfers. Westerlo lijkt een echte goalgetter te missen, al is het verschil met topschutters in 1B Daniel Maderner (Waasland-Beveren) en Lennart Mertens (KMSK Deinze) niet al te groot. Zij tellen namelijk slechts 12 goals dit seizoen. Het gemis van een goeie spits werd opgevangen door een sterk collectief, want al vijftien verschillende spelers wisten dit seizoen te scoren.

Jan Bernat is gedeeld topschutter bij Westerlo met negen doelpunten. © Belga Image

10

Het bedrag in miljoen dat Westerlo-eigenaar Oktay Erçan investeerde in de infrastructuur van de club. De Turkse industrieel nam Westerlo in 2019 over en bouwde meteen een gloednieuw oefencomplex. Sinds zijn aankomst is de club ook professioneler beginnen werken, waar nu de vruchten van worden geplukt.

2024

'KVC Westerlo 2024'. Zo noemt het vijfjarenplan dat Erçan bij zijn overname in het leven riep. Het plan houdt in dat Westerlo tegen 2024 bij de beste clubs van België wil horen, en zelfs Europees wil spelen. Of de Kempenaren binnen twee jaar effectief zullen meedoen voor de titel valt te betwijfelen, maar de gedurfde ambitie zegt wel iets over de drive die aanwezig is binnen de club.

