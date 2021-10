KVC Westerlo werd sinds zijn overname twee jaar geleden flink geprofessionaliseerd en wil nu met coach Jonas De Roeck ook sportief oogsten. Eind deze maand wacht een test in de beker wanneer het tegen Antwerp FC speelt. 'In sommige aspecten staan we misschien wel verder dan andere eersteklasseclubs.'

Met een ferme tred en lintmeter in de hand betreedt assistent Mo Messoudi deze frisse dinsdagochtend eind september als eerste het trainingsveld. In het zog van de voormalige middenvelder, pas sinds deze zomer onderdeel van de technische staf van KVC Westerlo, volgt ex-international Bart Goor. Die trekt het karretje met prikstokken voort. Het duo vindt assistent Eric Reenaers, doelmannentrainer Paul Peeters en fysical coach Rudger Van Snick op zijn weg. 'Geen muts, Mo?', gekscheren ze met het clubicoon van Beerschot VA, omdat de Marokkaanse Belg als enige een trainingsjas draagt. 'Da's toch veel te warm joeng, ge draagt ne pure winterjack.' Als hij die na de training dreigt te vergeten, krijgen we het advies te zwijgen. 'Dan is dat 100 euro voor de pot, daar kunnen we iets mee gaan eten.'

...

Met een ferme tred en lintmeter in de hand betreedt assistent Mo Messoudi deze frisse dinsdagochtend eind september als eerste het trainingsveld. In het zog van de voormalige middenvelder, pas sinds deze zomer onderdeel van de technische staf van KVC Westerlo, volgt ex-international Bart Goor. Die trekt het karretje met prikstokken voort. Het duo vindt assistent Eric Reenaers, doelmannentrainer Paul Peeters en fysical coach Rudger Van Snick op zijn weg. 'Geen muts, Mo?', gekscheren ze met het clubicoon van Beerschot VA, omdat de Marokkaanse Belg als enige een trainingsjas draagt. 'Da's toch veel te warm joeng, ge draagt ne pure winterjack.' Als hij die na de training dreigt te vergeten, krijgen we het advies te zwijgen. 'Dan is dat 100 euro voor de pot, daar kunnen we iets mee gaan eten.' Het tekent de gezellige sfeer in de buurt van Het Kuipje, waar we voor het eerst sinds de degradatie na het seizoen 2016/17 nog eens een training bijwonen. Iets later komt ook hoofdtrainer Jonas De Roeck (41) naar het uitstekend onderhouden oefenterrein. Hij sleurt gedurende twintig minuten zelf met materiaal, verplaatst met zijn technische staf de doelen en pleegt kort overleg over de te volgen oefeningen. 'Als je iets ziet wat beter kan, moet je het achteraf maar zeggen, hé', lacht de Antwerpenaar in onze richting. In totaal 23 spelers en 4 doelmannen betreden om 11 uur het oefenterrein, nadat ze een uur eerder al in de fitnesszaal hun werkdag hadden ingezet. Oudgediende Valère Vanolst, al 32 jaar lang de vaste masseur bij de Kemphanen, komt voorzichtig poolshoogte nemen en stopt even bij 'het parlement', een groepje van twee bejaarde mannen en een fotograaf die alles van kortbij observeren. 'Er is veel veranderd', zegt Jos. 'De jongens staan langer op het veld en lijken fysiek beter voorbereid. Bovendien trok Bob Peeters zijn ploeg snel achteruit; hij legde het accent meer op het verdedigende. Deze nieuwe trainer maakt altijd duidelijk dat ze vooruit moeten denken en dat het aanvallende telt. De beloning is er, want we staan weer waar het hoort: op kop in 1B.' Vicevoorzitter Hasan Cetinkaya plaatst zich vrij onopgemerkt langs de zijlijn en houdt een kort praatje met De Roeck. De Turkse oud-manager van Gençlerbirligi SK, Gaziantepspor, Ankaraspor en Fenerbahçe SK zorgt voor de dagelijkse leiding, nadat de Kemphanen in mei 2019 werden overgenomen door voorzitter/eigenaar Oktay Erçan, een zakenman die groot werd in de textiel-, energie- en retailsector en tot januari 2019 fungeerde als vicevoorzitter van Boluspor. Naast Cetinkaya staat zijn landgenoot en teammanager Baturalp Soydas, ook al ex-Fenerbahçe SK. Die laatste bezorgt ons een folder met als titel Investments 2019-2020, waarin gedetailleerd en met foto's wordt duidelijk gemaakt dat KVC Westerlo qua accommodatie en infrastructuur een opfrisbeurt onderging. Maar liefst 3.020.883 euro werd uitgegeven, verdeeld over het stadion (1.021.415 euro), de synergie building (851.281 euro) waar de A-kern vertoeft, het field & landscapinggedeelte (832.069 euro) en het machinepark (316.118 euro). 'Promotie is een doel voor de club, geen must', oppert Cetinkaya later aan zijn bureau. 'De term 'moeten' hoor ik niet graag. Het blijft onze ambitie om te promoveren; met wat we extrasportief al hebben gerealiseerd, kunnen we met heel wat andere eersteklassers mee. Daar mogen we best fier op zijn. Als club zijn we klaar voor de stap naar 1A. ( grijns) We deden al die investeringen niet voor een verlengd verblijf in 1B. Ik kan enkel beloven dat we tot de laatste seconde zullen strijden. En geen stap terugzetten, want mister Octay - die bijna elke thuiswedstrijd bijwoont - wil alleen maar het beste voor de club. Regelmatig krijgen we van hem suggesties voor aanpassingen of veranderingen.'' Guys, wake up', schreeuwt De Roeck na amper twee minuten. De trainer toont veel passie bij zijn uitleg en vraagt pasklare antwoorden van zijn spelers als hij hen confronteert met wedstrijdsituaties en positionering. 'Bob Peeters tilde onze club in uiterst moeilijke tijden op drie en een half jaar tijd naar een hoger niveau', beweert Cetinkaya. 'Maar de magie was voorbij. Uit de vijftig kandidaturen die ik ontving, sprong die van Jonas er meteen uit. Ik raakte onder de indruk van zijn niveau en persoonlijkheid. Jonas is eerlijk, geeft veel vertrouwen aan iedereen, verzorgt zijn communicatie en hecht belang aan essentiële morele waarden. Maar om kampioen te worden, moet je wedstrijden winnen. Die winnaarsmentaliteit bracht Jonas er al in; het is geen toeval dat we het al eens in het slot van de wedstrijd haalden.' Dat wordt ook onderschreven door aanvoerder Lukas Van Eenoo (30). 'Zonder verwijt aan iemand, maar het verschil met vorig seizoen is groot', aldus de West-Vlaming. 'Spelers die naast de basis vallen, zijn nu veel gemotiveerder om de ploeg te helpen. De teamgeest zit beter, iedereen voelt zich deel van de kern. Op training gaat het er vaak redelijk scherp aan toe. We blijven ook langer op de club. Westerlo wil offensief en dominant spelen en zijn eigen gezicht tonen. Details die op training worden ingestudeerd, komen door de herhaling tijdens de wedstrijden al terug. Ook conditioneel en mentaal staan we sterker, door een pittige voorbereiding. We willen er de komende maanden alles aan doen om ons doel te bereiken. Het is mijn droom om met Westerlo naar 1A terug te keren.' Aanvaller Tuur Dierckx (26) doorzwom al heel wat watertjes. Hij keerde in juli 2020 terug naar de club waar hij tussen 2007 en 2009 al speelde, nadat hij omzwervingen maakte via Club Brugge, KV Kortrijk, R Antwerp FC en Waasland-Beveren. Met drie goals en drie assists in zeven duels op 623 minuten voelde hij zich duidelijk in zijn sas, tot hij vorige week vrijdag op training de voorste kruisband van de rechterknie scheurde en maanden uit zal zijn. 'De charme van Westerlo zie je in de kantine en de spelerslounge', zegt hij. 'Die ontspannen en gemoedelijke sfeer vind je nergens. Je wordt direct opgenomen in hun leef- en denkwereld. Dat is leuk want dat verdween toch wat in het hedendaagse voetbal. De nieuwe trainer bracht een andere cultuur: er is veel meer vastberadenheid, de groepsdynamiek werd benadrukt en er zijn offensieve accenten. Ik voelde dat ik naar mijn allerbeste niveau toegroeide.' Het slotwoord is voor Jonas De Roeck, die bewust een overeenkomst voor één seizoen tekende. 'Ik wil dan de balans opmaken, maar na een paar maanden kan ik al zeggen dat ik hier in een warm bad ben terechtgekomen. Westerlo is modern en ambitieus, maar behield ook zijn identiteit van rust en nuchterheid. De basis voor 1A is er; onze club hoort thuis op het hoogste niveau. We staan dicht bij eersteklasseclubs. Qua kracht zijn we niet de beste, maar fysiek kunnen we inspanningen lang volhouden, in combinatie met ons technisch vermogen. In bepaalde aspecten staan we misschien al verder dan een aantal eersteklassers. Onze missie is eigenlijk vrij eenvoudig samen te vatten: promotie met attractief maar realistisch spel en opnieuw een vaste waarde worden, zoals Westerlo in het verleden een stabiele eersteklasser was en zelfs eens de beker won. De partij tegen Antwerp beschouw ik eerder als een tussendoortje dan een echte kwaliteitstest. Het daaropvolgende competitieduel met Deinze is belangrijker. Als we daar winnen, schrijven we misschien wel verder aan een succesverhaal.'