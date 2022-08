Westerlo heeft zaterdag op de vierde speeldag in de hoogste voetbalklasse op eigen veld Standard verslagen met 4-2.

Igor Vetokele bracht de thuisploeg na 38 minuten op voorsprong in het Kuipje. De Angolese aanvaller kopte een voorzet van Tuur Dierckx tegen de netten, goed voor zijn derde competitietreffer in dit nog prille seizoen. Na een evenwichtige eerste helft mochten de Kemphanen zo met een kleine marge de kleedkamers in.

Vijf minuten na de pauze konden de Westelse supporters een tweede keer juichen. De Malinese spits Nene Dorgeles vloerde Bodart na een assist van Bernat en zette zijn team zo op rozen. Hij raakte bij een contact met de Standard-goalie wel geblesseerd en moest vervangen worden. De Rouches reageerden meteen en via Abdoul Tapsoba kwam de aansluitingstreffer op het bord. Na een lange bal van Bodart en mistasten in de Westerlo-verdediging legde de Burkinese invaller de 2-1 in doel.

Eigen goal en rode kaart

De bezoekers schoten zichzelf daarna evenwel in de voet door een knullig eigen doelpunt van Jacob Barrett Laursen. De Deen vloerde zijn eigen keeper met het hoofd. Zo had Westerlo met een kwartier te spelen weer een dubbele voorsprong op zak. In een dolle slotfase zorgde Noë Dussenne met een rake trap opnieuw voor spanning, maar Lyle Foster legde vrijwel onmiddellijk met een knap afstandsschot de 4-2 eindstand vast. Selim Amallah kreeg nog rood.

In het klassement wipt Westerlo met 6 op 12 naar de zesde plaats. Standard is met 4 punten tiende. Later op de dag staan nog drie wedstrijden in 1A op het programma: Cercle Brugge/KV Mechelen en Seraing/Charleroi starten om 18u15, Union/Kortrijk begint om 20u45. Vrijdagavond won Gent in de openingswedstrijd van de vierde speeldag met 1-3 bij Oostende.

Igor Vetokele bracht de thuisploeg na 38 minuten op voorsprong in het Kuipje. De Angolese aanvaller kopte een voorzet van Tuur Dierckx tegen de netten, goed voor zijn derde competitietreffer in dit nog prille seizoen. Na een evenwichtige eerste helft mochten de Kemphanen zo met een kleine marge de kleedkamers in.Vijf minuten na de pauze konden de Westelse supporters een tweede keer juichen. De Malinese spits Nene Dorgeles vloerde Bodart na een assist van Bernat en zette zijn team zo op rozen. Hij raakte bij een contact met de Standard-goalie wel geblesseerd en moest vervangen worden. De Rouches reageerden meteen en via Abdoul Tapsoba kwam de aansluitingstreffer op het bord. Na een lange bal van Bodart en mistasten in de Westerlo-verdediging legde de Burkinese invaller de 2-1 in doel.De bezoekers schoten zichzelf daarna evenwel in de voet door een knullig eigen doelpunt van Jacob Barrett Laursen. De Deen vloerde zijn eigen keeper met het hoofd. Zo had Westerlo met een kwartier te spelen weer een dubbele voorsprong op zak. In een dolle slotfase zorgde Noë Dussenne met een rake trap opnieuw voor spanning, maar Lyle Foster legde vrijwel onmiddellijk met een knap afstandsschot de 4-2 eindstand vast. Selim Amallah kreeg nog rood.In het klassement wipt Westerlo met 6 op 12 naar de zesde plaats. Standard is met 4 punten tiende. Later op de dag staan nog drie wedstrijden in 1A op het programma: Cercle Brugge/KV Mechelen en Seraing/Charleroi starten om 18u15, Union/Kortrijk begint om 20u45. Vrijdagavond won Gent in de openingswedstrijd van de vierde speeldag met 1-3 bij Oostende.