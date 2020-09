De A-kern van Westerlo verblijft sinds woensdag in quarantaine nadat bij twaalf mensen een coronabesmetting is vastgesteld. De maatregel geldt voor minstens een week, tot en met dinsdag (29 september). Dat meldt de 1B-club.

Woensdag raakte al bekend dat voor de tweede week op rij een competitieduel van Westerlo moest worden uitgesteld vanwege te veel coronabesmettingen. Daardoor werd de match van vrijdag tegen Club NXT afgelast. Vorige week gebeurde al hetzelfde met de wedstrijd tegen Deinze.

Clubs kunnen conform het protocol van de Pro League en het Bondsreglement uitstel vragen vanaf zeven coronabesmettingen binnen de A-kern.

'Na de 12 positieve coronagevallen neemt KVC Westerlo op eigen initiatief drastische maatregelen', laten de Kempenaren vrijdag weten. 'De club heeft al zijn spelers sinds woensdag een quarantaine opgelegd en wil dat minstens tot en met dinsdag 29 september volhouden. Onze spelers zullen gedurende deze periode op de voet opgevolgd worden. Dit is een maatregel van het gezond verstand en geniet het applaus van de virologen.'

Jeugdtrainingen en -wedstrijden van Westerlo kunnen in veilige omstandigheden blijven plaatsvinden mits het goed naleven van het intern Covid-protocol, klinkt het nog.

Nieuwe positieve test bij Anderlecht

Bij RSC Anderlecht heeft Mohammed Dauda donderdag positief getest op het coronavirus, zo bevestigt de club vrijdag. Hij is daarmee al de negende speler met corona bij Anderlecht, na Hannes Delcroix, Lucas Lissens, Peter Zulj, Timon Wellenreuther, Michel Vlap, Yari Verschaeren, Antonio Milic en James Lawrence. Zij zitten ondertussen al een tijdje in quarantaine.

