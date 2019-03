Wie houdt dit Beerschot Wilrijk uit eerste klasse?

Van 30 oktober vorig jaar is het geleden dat Beerschot Wilrijk nog een wedstrijd in competitieverband verloor. Toen klopte Union, door de meeste kenners in 1B omschreven als het meest getalenteerde team, de Ratten. Nadien volgden zestien wedstrijden zonder nederlaag. Soms was verlies wel erg dichtbij, zoals een maand geleden thuis tegen Union, dat halfweg de tweede helft met 0-1 leidde en de tweede goal aan de voet had.

