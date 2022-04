Iedere vrijdag geven onze redacteurs enkele aanraders die u zeker niet mag missen komend weekend. Deze keer: blijven de titelfavorieten in elkaars buurt in de play-offs en pakt Matthias Casse goud op het EK judo?

Anderlecht-Club Brugge (zondag 18u30)

Een nederlaag in de bekerfinale na een zeer lauwe prestatie en kansloos tegen Union: Anderlecht kan zich zondag tegen Club Brugge geen nieuwe nederlaag veroorloven. Anders zal het woord 'crisis' voor de zoveelste keer circuleren in het Astridpark. Een derde plaats en een Europees ticket is voor de niet in financiële weelde badende Brusselaars noodzakelijk. Alleen: de tegenstander is Club Brugge. En dat mag in de race om het kampioenschap geen steek laten vallen. Het wordt dus een confrontatie tussen twee ploegen die moeten winnen, een duel tussen een gewond dier en een perfecte geoliede machine. Waarbij de uitslag van de wedstrijd Antwerp-Union, een paar uur eerder, een en ander kan bepalen. Of dat allemaal spektakel zal opleveren, valt af te wachten. Ooit was dit een botsing tussen twee culturen, tussen aan de ene kant creativiteit en frivoliteit en aan de andere kant mentaliteit en fysiek engagement. Maar dat tijdperk is al lang voorbij. (Jacques Sys)

© Belga Image

Seraing - RWDM (zaterdag, 20u45)

Het Pairay-stadion, dat dit seizoen zelden vol is en waar vaak de uitsupporters met meer waren dan de Metallo's, maakt zich klaar voor een moment vol emoties. En die kunnen alle kanten uitgaan. Wordt het behoud in 1A behaald of wacht een nieuw verblijf in de kelder van het Belgische profvoetbal? Het belooft een wedstrijd met veel nostalgie te worden, gekruid door het afscheid van De Camargo die na 22 jaar Europees voetbal terugkeert naar Brazilië en een icoon is op de Belgische velden. In de heenmatch was het Georges Mikautadze die met het enige doelpunt van de wedstrijd Seraing de zege bezorgde. Maar zal het genoeg zijn om RWDM in eigen huis af te houden? Hoe meer minuten verstrijken, hoe meer RWDM zal aanvallen. Bereidt uzelf maar voor op een wedstrijd vol drama. (Guillaume Gautier)

Real Madrid - Espanyol (zaterdag, 16u15)

In de voorafgaande persconferentie vergeleek trainer Carlo Ancelotti deze wedstrijd met een matchbal in het tennis. 'De beste tennissers maken het dan af.' De opdracht is duidelijk: Real Madrid pakt de titel liefst dit weekend al. Met op dit moment vijftien punten voorsprong op FC Barcelona en FC Sevilla en nog vijf competitiewedstrijden te gaan, volstaat het om tegen Espanyol beter te doen dan de eerste achtervolgers. Daarna kan de focus volop op de terugwedstrijd tegen Manchester City van woensdag. Met het oog daarop zullen Vinícius en Karim Benzema waarschijnlijk rust krijgen. 'Maar als ze zich goed voelen, zullen ze spelen', poneerde Ancelotti. Centraal in de verdediging moet de Koninklijke het zonder David Alaba doen. Het is nog maar de vraag of hij klaar geraakt voor de terugwedstrijd tegen City. Ancelotti wil alleszins geen risico's nemen met vermoeide spelers; zij blijven aan de kant als het nodig is. Wint Real, dan is de 35ste titel een feit. (Steve Van Herpe)

© GETTY

Newcastle United-Liverpool (zaterdag, 13u30)

De historische quadruple is in zicht voor Liverpool en dat mocht Villarreal woensdag aan den lijve ondervinden in de Champions League. De machine van Jürgen Klopp walste over de Gele Onderzeeër, die zelfs met een ultraverdedigende opstelling niets in de pap te brokken had. Op twee minuten werd de match klinisch afgemaakt, Unai Emery mag blij zijn dat het bij die 2-0 bleef.

En ook in de Premier League razen de Reds in 2022 over alle tegenstanders. Van de veertien wedstrijden sinds 1 januari verloor het er geen enkele en wonnen Klopp en co er twaalf. In totaal pakte Liverpool dit jaar al 38 punten, acht meer dan titelconcurrent Manchester City en dat met een match minder. Niemand doet beter.

Maar op een verrassende tweede plaats staat Newcastle United. In november leek het nieuwe speeltje van Saudi-Arabië nog te moeten vrezen voor degradatie, maar coach Eddie Howe zette de ploeg naar zijn hand en op een paar maanden tijd waren de zorgen verdreven. Meer nog, in 2022 pakte het al 32 punten en staat zo dus op een tweede plaats in dat klassement. De verpersoonlijking van de nieuwe Noord-Engelse machine is winteraankoop Bruno Guimarães. De Braziliaan die overkwam van Lyon en was in de laatste drie wedstrijden goed voor drie goals en één assist. Kan hij zich zaterdagmiddag ook laten zien in de nieuwe Engelse topper? (Gert Segers)

Bruno Guimarães, de nieuwe ster van Newcastle © GETTY

EK judo, toernooi van Matthias Casse (zaterdag)

Gehinderd door een blessure en een beperkte voorbereiding greep judoka Matthias Casse op de Spelen van Tokio naast de olympische titel, hij moest zich tevreden stellen met brons. Een teleurstelling nadat hij twee maanden ervoor als eerste Belg ooit goud had veroverd op het WK en vol voor goud ging in Tokio. Casse zette zich vlug over die deceptie en ging meteen weer aan de slag. Met succes, want dit jaar won de Hemiksemnaar al het grandslamtoernooi in Tel Aviv.

Zijn grootste doelen moeten echter nog volgen: het WK in oktober, en komend weekend het EK. Na zilver vorig jaar in Lissabon en brons in 2020 in Praag wil hij weer goud veroveren, zoals hij al deed in 2019 in Minsk. Met zijn 22-jaar was Casse toen de jongste Belg ooit die Europees judokampioen werd (sinds het invoeren van de gewichtscategorieën).

Met een tweede Europese titel kan hij opnieuw Belgische judogeschiedenis schrijven, want slechts één landgenoot behaalde meer dan één keer goud op een EK: Robert Van De Walle, in 1980, 1985 en 1986. Bij zijn eerste titel, in het jaar waarin hij ook olympisch goud pakte, was de West-Vlaming echter al 26 jaar, terwijl Casse nog altijd maar 25 is.

Toch wordt het geen makkie in Sofia, want van de mondiale top tien komen er zes judoka's uit Europa. Bovendien heeft Casse niet meer zijn vaste coach, de Nederlander Mark van der Ham, aan zijn zijde, nadat die bondscoach werd van Azerbeidzjan. (Jonas Creteur)

© Belga Image

