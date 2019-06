Hij was maar een meeloper in de roemruchte class of '92 en zijn managerscarrière werd in een vroeg stadium gefnuikt door een louche voorzitter. Portret van Simon Davies, die Anderlecht weer aan het voetballen moet krijgen.

Y ou can't win anything with kids. Het verdict van analist Alan Hansen na de 3-1-nederlaag van Manchester United op de openingsspeeldag van het seizoen 1995/96 op het veld van Aston Villa is snoeihard. Sir Alex Ferguson had de weken en maanden daarvoor zijn sterren Paul Ince, Mark Hughes en Andrej Kantsjelskis verkocht en hij had er niets beter op gevonden dan de primussen van de zogenaamde class of '92 in de A-kern te droppen. De kids die op 19 augustus 1995 aan de aftrap staan, zijn Gary Neville, Phil Neville, Nicky Butt en Paul Scholes. Op de bank zitten voorts nog youngsters David Beckham, John O'Kane en Simon Davies. Voor Ferguson is het een evidentie: zijn verouderde spelersgroep is dringend aan een update toe. Maar de bezoekende supporters die in het volgepakte Trinity Road End de match volgen, snappen er niets van. Ferguson zal uiteindelijk gelijk krijgen: in mei pakken de Red Devils de dubbel.

...