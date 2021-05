Bart Verbruggen mag na zijn debuut op het veld van Club Brugge de nul achter zijn naam schrappen. Maar wie is de Nederlandse reus van 1,93 meter?

We zijn halfweg augustus wanneer de Nederlandse pers zijn oog laat vallen op Bart Verbruggen. Het nieuwe seizoen 2020/21 staat voor de deur en Verbruggen wordt door zijn werkgever NAC Breda gepromoveerd tot tweede doelman. Hij heeft nog geen enkele wedstrijd op het hoogste niveau op zijn teller staan, maar hij wordt er vaak aan herinnerd dat hem een grote toekomst wacht. De 18-jarige doelman van 193 centimeter speelt voor de nationale jeugdploegen van Nederland, met als hoogtepunt een plaats in de dug-out op het WK U17 in 2019, en ondanks zijn gebrek aan ervaring wordt hij al beschreven als een redelijk complete doelman. 'Ik kan mezelf helemaal gek maken, maar dan ga ik nooit spelen. De club spreekt echt het vertrouwen in mij uit, dat is altijd fijn. Hoeveel ik mezelf de tijd geef? Als ik hard genoeg werk, komt die kans vanzelf', vertelt Verbruggen aan het regionale dagblad BN DeStem. De tiener wil geen stappen overslaan, maar binnenin borrelt het. De interesse van Anderlecht zit nog in zijn achterhoofd en hij beslist om opnieuw rond de tafel te gaan zitten met zijn makelaarbureau ( SEG, nvdr), waar ook Memphis Depay en Thomas Kaminski onder contract liggen. 'Met mijn zaakwaarnemer heb ik afgesproken dat ik pas iets hoor als ik echt een keuze moet maken. Ik wil me zo veel mogelijk focussen op het voetbal, dat is het enige waar ik invloed op heb.' Eind augustus tekent hij een overeenkomst bij Anderlecht. BN DeStem pakt uit met een ondubbelzinnige titel: 'Anderlecht berooft NAC van kroonjuweel.' Verbruggen wordt beschouwd als een grote belofte van het Nederlandse voetbal en daarom wordt het woord kroonjuweel in de mond genomen. Met de term 'beroven' verwijst de krant naar de transferprijs van 300.000 euro, die nog kan oplopen naargelang het aantal gespeelde wedstrijden, behaalde titels en deelnames aan de Champions League. Het is een fors bedrag voor een Nederlandse tweedeklasser, maar het zijn peanuts voor een jonge doelman die een gouden toekomst wordt voorspeld. Zonder de Nederlandse keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar, die in de zomer aan de technische staf van Anderlecht werd toegevoegd, zou Verbruggen nu niet in de Jupiler Pro League spelen. Ten Rouwelaar was een degelijke doelman, maar heeft er zeker geen fantastische carrière opzitten. Hij speelde bij PSV en Austria Wien, maar het was vooral in Breda dat hij zijn cv heeft opgesmukt. Hij bracht er de helft van zijn loopbaan door en kreeg zelfs enkele oproepingsbrieven in de bus van bondscoach Bert van Marwijk. Na zijn carrière werd hij aangesteld als doelmannentrainer bij NAC. Daar ontdekte Ten Rouwelaar de jonge Verbruggen en werd er, zoals zo vaak in Nederland, hard gewerkt aan zijn voetenspel. Toen de ex-doelman vernam dat Anderlecht een jonge meevoetballende keeper zocht die aan de voetbalvisie van Vincent Kompany beantwoordde, nam hij meteen contact op met zijn pupil. VK eist van zijn doelmannen dat ze meer doen dan ballen tegenhouden. Thomas Didillon wist dat en daarom werd hij naar de uitgang geduwd ten voordele van Hendrik Van Crombrugge. Jan Breydel is voor Kompany blijkbaar de ideale setting om nieuwe doelmannen te lanceren. In het begin van het seizoen krijgt Timon Wellenreuther de primeur. Van Crombrugge moet er tijdens de rust geblesseerd af en Wellenreuther moet bij de eerste Brugse actie meteen de bal in het net gaan vissen. De Duitser heeft geen verhaal tegen de strafschop van Hans Vanaken. In de daaropvolgende maanden verrast hij vaak in positieve zin, maar hij gaat ook een paar keer de mist in, vooral bij fases waar hij de bal met zijn voeten moet beroeren. Het grote debuut van Verbruggen op het veld van Club Brugge is ook gelinkt aan zijn meevoetballende kwaliteiten. Na enkele maanden was de technische staf tot de conclusie gekomen dat Wellenreuther op voetballend vlak enkele procenten tekortkwam. Behalve Verbruggen, die al twee dagen op de hoogte is, verwacht niemand dat hij in de basis zou staan in de eerste wedstrijd in de Champions' play-offs. Maar Kompany moest toegeven dat ze hem al enkele weken aan het klaarstomen waren. Tijdens de wedstrijd kwam Verbruggen soms onzeker over, maar hij ging geen enkele keer in de fout. En vooral: hij was onberispelijk met de bal aan de voet. Dat aspect was voor Kompany voldoende om te besluiten dat Verbruggen een perfecte entree maakte. Verbruggen mag de rest van de play-offs voor zijn rekening nemen en intussen weet Wellenreuther dat hij op zoek mag gaan naar een nieuwe club. Volgend seizoen zal de combo bestaan uit Van Crombrugge en Verbruggen. De Nederlandse media merkten nu al op dat Anderlecht een gouden zaak heeft gedaan. In Breda kunnen ze zich wel voor het hoofd slaan dat ze de onderhandelingen over een nieuw contract niet eerder hadden opgestart. Er was al een lijntje uitgegooid naar Verbruggen, maar niemand leek geneigd om het dossier in een stroomversnelling te brengen. Vandaag beseft het management van NAC dat ze Verbruggen binnen enkele jaren voor een smak geld hadden verkocht, mocht hij bij hen zijn doorgebroken.19 januari 2021. In de 23e minuut opent Lukas Nmecha de score vanop de stip. De bal rolt nog wanneer Nmecha, samen met Hannes Delcroix en Francis Amuzu, een spurt inzet richting dug-out. Hij haalt een shirt boven met het rugnummer 16 en de naam van Verbruggen. Vervolgens steekt Nmecha het truitje in de lucht als eerbetoon aan de jonge Nederlander die enkele dagen eerder zijn amper 50-jarige vader had verloren na een hartaanval. Verbruggen zit middenin een familiedrama, maar hij is toch als bankzitter aanwezig in het stadion. Wanneer de spelers tijdens de rust de kleedkamer opzoeken, krijgt Nmecha een dankwoord van de doelman. Na zijn debuut tegen Club Brugge sprak hij voor het eerst publiekelijk over zijn vader die hem altijd en overal volgde. 'Ik weet dat hij heel trots zou zijn geweest', liet Verbruggen optekenen in de Nederlandse pers. Bart herinnert zich nog dat zijn familie heel Nederland doorkruiste om hem aan het werk te zien bij NAC, terwijl ze wisten dat hij wellicht op de bank zou zitten. Het was het seizoen waarin hij weinig speelde omdat hij de concurrentiestrijd had verloren van een doelman die beschreven werd als een topper en uiteindelijk naar Feyenoord verhuisde. Achteraf gezien gaf Verbruggen aan dat die periode hem mentaal sterker had gemaakt. Zijn vader Coen was doelman in het Nederlandse amateurvoetbal en Verbruggen junior ontdekte de stiel wanneer hij van zijn ouders voor zijn twaalfde verjaardag een stage van een jaar cadeau kreeg in een gereputeerde voetbalacademie. Het was de aanzet voor zijn overgang naar NAC, waar hij op zijn zeventiende zijn eerste profcontract ondertekende. 'Mijn traject was er een met pieken en dalen', vertelde Verbruggen destijds. 'Maar nu staan we hier. Uiteindelijk wil ik uiteraard die plek onder de lat in dit stadion bemachtigen.' Dat was ook de mening van Tom Van den Abbeele, op dat moment sportief directeur van de club uit Breda. 'Bart is een van de meest talentvolle keepers van zijn leeftijd in Nederland. Hij heeft alles in zich om uit te groeien tot de eerste keeper van NAC.' Van den Abbeele is intussen een jaar weg bij NAC maar hij is verrast over de manier waarop Verbruggen is vertrokken uit het Rat Verlegh Stadion. 'Als ik toen nog inspraak had gehad, was Verbruggen nooit voor zo'n lage prijs vertrokken', vertelde Van den Abbeele onlangs in Het Nieuwsblad. 'Bart heeft het potentieel om ooit Nederlands international te worden. Het zal nu een heel donkere periode zijn, maar Bart blijft overeind. Sterk. Carrière maken voor zijn vader zal zeker een drijfveer zijn.'