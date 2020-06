Anderlecht zou dicht bij een transfer van de Oekraïense linksachter Bogdan Michailitsjenko staan, maar waarom is paars-wit zo geïnteresseerd?

Met de transfer van Kemar Lawrence in januari leek de positie van linksachter, een van de grote problemen van Anderlecht, opgelost. Lange tijd moest er iemand anders, met minder ervaring op de positie, bijspringen. Vooral de jeugdspelers Sieben Dewaele en Killian Sardella (beiden rechtsvoetig) werden daarvoor opgeofferd.

Maar met de pijlsnelle Jamaicaan leek dat allemaal van de baan, want hij werd overladen met lof aan de andere kant van de Atlantische Oceaan (waar hij bij de New York Red Bulls speelde). Jammer genoeg kon Taxi, zo klinkt zijn bijnaam, nog niet veel laten zien. Hij stond slechts vier minuten op het veld tijdens de galamatch tegen Zulte Waregem (7-0), net voor de uitbraak van het coronavirus.

Een opportuniteit

Was het dan verrassend dat paars-wit in verband werd gebracht met Bogdan Michailitsjenko, de linksachter van Zorja Loehansk? Niet helemaal. Lawrence heeft namelijk geen echte concurrentie op zijn positie, met Dewaele en Sardella die niet goed genoeg bleken en Elias Cobbaut die van het bestuur verkocht mag worden.

De 23-jarige Oekraïner laat meer van zich horen op de helft van de tegenstander dan op zijn eigen helft.

Maar ook omdat men van Peter Verbeke zegt dat hij altijd voor spelers gaat die veel potentieel hebben, ook al is die positie al bezet. En de Oekraïner, die een opstapclausule van een half miljoen euro heeft en die door Loehansk in de vitrine wordt gezet vanwege de financiële problemen, is zo'n opportuniteit.

Het dominante en moderne spel van Zoria Loehansk komt goed overeen met de filosofie die Vincent Kompany wil installeren in het Lotto Park. De nummer drie van de Oekraïense competitie wil altijd de bal hebben (met een gemiddelde van 61,5% balbezit staan ze tweede in dat klassement) en wil die bij balverlies zo snel mogelijk herwinnen.

Meeste voorzetten

In dat dominante voetbal kan Michailitsjenko zich volledig uitleven op de linkerflank. De 23-jarige Oekraïner vecht, bijvoorbeeld, meer aanvallende (8,2) dan verdedigende duels (7,7) uit en laat dan ook meer van zich horen op de helft van de tegenstander dan op zijn eigen helft. Met de bal aan de voet - met gemiddeld 4,7 dribbels per match en een succesratio van 70% - maakt hij vaak alleen het verschil op zijn flank.

Met 3,89 progressive runs, ofwel loopacties met verschillende meters in vijandig terrein, is hij ook de beste verdediger in de competitie. Die loopacties eindigen meestal met een voorzet. En ook daarin is hij de beste van de competitie: hij gooit gemiddeld 5,9 ballen per match in de zestien met een mooi succesgemiddelde van 37%. Ter vergelijking, in België gaf enkel Milad Mohammadi van KAA Gent meer voorzetten.

Ondanks het feit dat nog geen enkele medespeler zijn voorzetten wist af te maken - met zijn 2,9 expected assists had er gerust wel eentje mogen binnengaan - zocht de linksachter ook vaak zelf de weg naar het doel. Met 1,37 schoten per match is Michailitsjenko de verdediger die het vaakst op doel schiet in de competitie, met uiteindelijk drie doelpunten achter zijn naam, waaronder 1 tegen Sjachtar Donetsk en Dynamo Kiev. Het hoogtepunt van een indrukwekkend cv van iemand die maar 500.000 euro kost.

Met de transfer van Kemar Lawrence in januari leek de positie van linksachter, een van de grote problemen van Anderlecht, opgelost. Lange tijd moest er iemand anders, met minder ervaring op de positie, bijspringen. Vooral de jeugdspelers Sieben Dewaele en Killian Sardella (beiden rechtsvoetig) werden daarvoor opgeofferd. Maar met de pijlsnelle Jamaicaan leek dat allemaal van de baan, want hij werd overladen met lof aan de andere kant van de Atlantische Oceaan (waar hij bij de New York Red Bulls speelde). Jammer genoeg kon Taxi, zo klinkt zijn bijnaam, nog niet veel laten zien. Hij stond slechts vier minuten op het veld tijdens de galamatch tegen Zulte Waregem (7-0), net voor de uitbraak van het coronavirus.Was het dan verrassend dat paars-wit in verband werd gebracht met Bogdan Michailitsjenko, de linksachter van Zorja Loehansk? Niet helemaal. Lawrence heeft namelijk geen echte concurrentie op zijn positie, met Dewaele en Sardella die niet goed genoeg bleken en Elias Cobbaut die van het bestuur verkocht mag worden.Maar ook omdat men van Peter Verbeke zegt dat hij altijd voor spelers gaat die veel potentieel hebben, ook al is die positie al bezet. En de Oekraïner, die een opstapclausule van een half miljoen euro heeft en die door Loehansk in de vitrine wordt gezet vanwege de financiële problemen, is zo'n opportuniteit.Het dominante en moderne spel van Zoria Loehansk komt goed overeen met de filosofie die Vincent Kompany wil installeren in het Lotto Park. De nummer drie van de Oekraïense competitie wil altijd de bal hebben (met een gemiddelde van 61,5% balbezit staan ze tweede in dat klassement) en wil die bij balverlies zo snel mogelijk herwinnen.In dat dominante voetbal kan Michailitsjenko zich volledig uitleven op de linkerflank. De 23-jarige Oekraïner vecht, bijvoorbeeld, meer aanvallende (8,2) dan verdedigende duels (7,7) uit en laat dan ook meer van zich horen op de helft van de tegenstander dan op zijn eigen helft. Met de bal aan de voet - met gemiddeld 4,7 dribbels per match en een succesratio van 70% - maakt hij vaak alleen het verschil op zijn flank. Met 3,89 progressive runs, ofwel loopacties met verschillende meters in vijandig terrein, is hij ook de beste verdediger in de competitie. Die loopacties eindigen meestal met een voorzet. En ook daarin is hij de beste van de competitie: hij gooit gemiddeld 5,9 ballen per match in de zestien met een mooi succesgemiddelde van 37%. Ter vergelijking, in België gaf enkel Milad Mohammadi van KAA Gent meer voorzetten.Ondanks het feit dat nog geen enkele medespeler zijn voorzetten wist af te maken - met zijn 2,9 expected assists had er gerust wel eentje mogen binnengaan - zocht de linksachter ook vaak zelf de weg naar het doel. Met 1,37 schoten per match is Michailitsjenko de verdediger die het vaakst op doel schiet in de competitie, met uiteindelijk drie doelpunten achter zijn naam, waaronder 1 tegen Sjachtar Donetsk en Dynamo Kiev. Het hoogtepunt van een indrukwekkend cv van iemand die maar 500.000 euro kost.