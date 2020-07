Als iemand Krépin Diatta in Brugge komt weghalen, dan is Club al voorbereid. Het onderhandelde de voorbije weken met Bright Osayi-Samuel en QPR, diens Londense club. Wie is de lichtvoetige Nigeriaan, die zich spiegelt aan Trevor Sinclair?

Brighty noemt Mark Warburton hem liefkozend. Warburton is de coach van tweedeklasser QPR, waar de rechtsbuiten deze zomer einde contract zou geweest zijn, ware het niet dat de club een optieclausule in zijn contract lichtte. Dat verbindt hem nu nog tot juni 2021 aan QPR, dat hem in 2017 weghaalde bij Blackpool. Omdat Osayi-Samuel, geboren in Nigeria maar al jong verhuisd naar Londen, niet wilde verlengen, besloot men hem te verkopen.

Club was de voorbije weken een van de geïnteresseerden en lijkt het te halen. Warburton stelde zijn spits zaterdag tegen Millwall alvast niet op. 'Omdat onderhandelingen met een Belgische ploeg in een vergevorderd stadium zitten.'

In Blackpool volgen ze het nieuws op de voet. De ploeg onderhandelde in 2017 een sell-on fee toen de winger naar Loftus Road wilde. Terug naar Londen waar Blackpool hem had weggehaald. Dat was de verdienste van Richie Kyle, inmiddels coach bij de Engelse FA, omdat hij geloofde in het talent van de tiener. Osayi-Samuel ging er de eerste maanden nog wat bij de jeugd voetballen maar kwam al in maart 2015 voor het eerst in de A-ploeg piepen, op een moment dat een degradatie uit het Championship al zo goed als vaststond.

De sterke punten: zijn snelheid en kracht. De werkpunten: overzicht, de bal op het juiste moment goed voor doel kunnen brengen.

Blackpool tuimelde het seizoen daarna, in een vloeiende beweging, door, naar League Two. Acht managers in 3,5 jaar tijd zegt genoeg, het sportief bewind is er dramatisch. In de kelder van het Engelse profgebeuren steekt de jonge tiener wel steeds meer en meer de neus aan het venster. Als Blackpool in mei 2017 via de eindronde op Wembley weer naar de League One promoveert, is zijn aandeel groot. Drie assists en vier doelpunten zeggen de stats.

De sterke punten: zijn snelheid en kracht. De werkpunten: dezelfde als die van pakweg Anderlechtspeler Doku: overzicht, de bal op het juiste moment goed voor doel kunnen brengen. Zijn probleem, talent omzetten in rendement, is leeftijdgebonden. Osayi-Samuel is steevast één van de jongsten in de kleedkamer, wat voor een stil persoon niet altijd evident is. De coach, Gary Bowyer, speelt daarop in door hem tijdens teammeetings te vragen om recht te staan en de groep toe te spreken. Kleine dingen die hem meer zelfvertrouwen geven, getuigt hij in interviews met de lokale Blackpool Gazette.

Dat hij de vrije val van de ploeg van op de eerste rij meemaakte, staalt ook zijn karakter. In een interview met de Gazette zegt Oasyi-Samuel daarover: 'Als je niet presteerde, stonden ze klaar, de fans, met hun kritiek: 'Je bent deze club niet waard. Dit is niks voor jou.''

Deadline day

Scouts geloven wél in hem en in de lokale krant lees je al heel vroeg de eerste namen van ploegen die hem volgen. Arsenal en Tottenham al op 25 augustus 2016. Zij komen het 18-jarige talent volgen tegen Barnet. In februari 2017 komen Everton en Aston Villa bij op dat lijstje, later onder meer nog Burnley, en met West Ham, Leicester City en Fulham lagen er de voorbije weken nog kapers voor de kust.

Uiteindelijk is het QPR dat toehapt, in september 2017, op deadline day. De winger is dan in Londen en sluit een persoonlijk akkoord met zijn nieuwe club. Maar dan begint het zenuwachtige dat we kennen van de docureeks over Sunderland. Als QPR belt naar Owen Oyston, de eigenaar van Blackpool, neemt die de telefoon niet op. Osayi-Samuel, in The Independent: 'Er waren nog tien minuten te gaan, en de lijn bleef onbeantwoord. De deal was dood, leek het. Mijn zaakwaarnemer belde de manager, maar die zei dat hij niks meer kon doen. Het was uit zijn handen genomen. Toen ben ik zelf in actie geschoten, met bellen en berichtjes sturen.'

Niks hielp. Overtuigd dat het voorbij was zonder akkoord, ging hij terug naar zijn hotelkamer in de stad. Daar begon hij te bidden. Hij belde zijn ma, en zijn zaakwaarnemer probeerde hem te kalmeren. Helemaal aangedaan vatte hij die nacht amper de slaap. 's Anderendaags nam hij de trein, in Euston Station. 'Bedroefd. Boos.'

Bright Osayi-Samuel kwam vorige zomer voor 1 miljoen pond naar QPR. Club wil hem al na 1 seizoen voor een vijfvoud van dat bedrag. © GETTY

Toen belde plots zijn makelaar. Een en ander was alsnog in orde geraakt. Een paar minuten later rinkelde de telefoon weer. Ian Holloway hing aan de lijn, toen de manager van QPR. Dat hij blij was met zijn nieuwe transfer. Brighty wist niet meer waar hij het had. QPR betaalde ongeveer 1 miljoen pond, Club Brugge doet dat bedrag ongeveer maal vijf, na een seizoen met vijf assists en acht goals.

Data driven

Trevor Sinclair, nu 47, is zijn grote voorbeeld. Ook die ging van Blackpool naar QPR, en later van daar naar de Engelse top én de nationale ploeg. Een gelijkaardig traject heeft ook Osayi-Samuel voor ogen, zij het eventueel via een door corona gestimuleerd ommetje in België.

Mark Warburton, de huidige coach van QPR, heeft in zijn verdere ontwikkeling een grote rol gespeeld. Warburton houdt van data, en houdt niet van balbezit om het balbezit. Het gaat om kansen creëren en verticaal spel. QPR was vorig seizoen in de tweede afdeling geen topploeg, maar scoort hoog in dat soort statistieken: gecreëerde kansen, hoge pressing, met de spitsen als eerste verdedigers bij balverlies. En die spitsen moeten wel niet schieten vanop afstand, want dan heb je het slecht gedaan, vind Warburton.

De man volgde vorige zomer Steve McClaren op die maar 12 punten uit zijn laatste 20 wedstrijden had gehaald en moest al snel om financiële redenen zijn beste spelers laten gaan. Onder hen Luke Freeman, die bij Sheffield United aan de slag ging. De reactie was er geen van angst en veel volk achter de bal, zoals McClaren had gedaan toen de start tegenviel.

Warburton koos voor de aanval, en voor de jeugd. Begeleid door data, verzameld in beelden. Hij kwam 's ochtends al vaak voor zessen aan op de club en tegen dat de spelers zich moesten melden, rond kwart voor negen, was alles wat ze gingen doen al afgelijnd op het oefenveld.

Hij liet ook de urine van de spelers testen, om te zien of ze voldoende de inspanningen van de dagen voordien hadden verteerd, en liet de trainingen vanuit de lucht filmen. In de kleedkamer hing de data van iedereen van de wedstrijden voordien: afgelegde kilometers, schoten op doel, de runs,... Warburton toonde zich ook fan van het heel korte werk, intensief trainen. Zeven tegen zeven, gedurende vijf minuten. Of vijf tegen vijf, vier minuutjes lang. Kort en krachtig. Ideaal voor flyers als Brighty.

Iedereen had recht op een evaluatie, ook als je niet speelde. Warburton nam na de training, soms niet langer dan een uur maar wel intens, tien, twintig minuutje de tijd om je te wijzen op wat nog beter kon, legt de speler in de Blackpool Gazette uit, als die hem in maart gaan opzoeken. 'Zaken waar ik moest aan werken. Mijn crosses, het bedienen van de anderen in de box.'

Michael Krmencik en David Okereke kunnen er straks alleen wel bij varen. Als een dezer uren de laatste horden worden genomen en Club zijn eerste zomertransfer definitief beet heet.

Brighty noemt Mark Warburton hem liefkozend. Warburton is de coach van tweedeklasser QPR, waar de rechtsbuiten deze zomer einde contract zou geweest zijn, ware het niet dat de club een optieclausule in zijn contract lichtte. Dat verbindt hem nu nog tot juni 2021 aan QPR, dat hem in 2017 weghaalde bij Blackpool. Omdat Osayi-Samuel, geboren in Nigeria maar al jong verhuisd naar Londen, niet wilde verlengen, besloot men hem te verkopen. Club was de voorbije weken een van de geïnteresseerden en lijkt het te halen. Warburton stelde zijn spits zaterdag tegen Millwall alvast niet op. 'Omdat onderhandelingen met een Belgische ploeg in een vergevorderd stadium zitten.'In Blackpool volgen ze het nieuws op de voet. De ploeg onderhandelde in 2017 een sell-on fee toen de winger naar Loftus Road wilde. Terug naar Londen waar Blackpool hem had weggehaald. Dat was de verdienste van Richie Kyle, inmiddels coach bij de Engelse FA, omdat hij geloofde in het talent van de tiener. Osayi-Samuel ging er de eerste maanden nog wat bij de jeugd voetballen maar kwam al in maart 2015 voor het eerst in de A-ploeg piepen, op een moment dat een degradatie uit het Championship al zo goed als vaststond.Blackpool tuimelde het seizoen daarna, in een vloeiende beweging, door, naar League Two. Acht managers in 3,5 jaar tijd zegt genoeg, het sportief bewind is er dramatisch. In de kelder van het Engelse profgebeuren steekt de jonge tiener wel steeds meer en meer de neus aan het venster. Als Blackpool in mei 2017 via de eindronde op Wembley weer naar de League One promoveert, is zijn aandeel groot. Drie assists en vier doelpunten zeggen de stats. De sterke punten: zijn snelheid en kracht. De werkpunten: dezelfde als die van pakweg Anderlechtspeler Doku: overzicht, de bal op het juiste moment goed voor doel kunnen brengen. Zijn probleem, talent omzetten in rendement, is leeftijdgebonden. Osayi-Samuel is steevast één van de jongsten in de kleedkamer, wat voor een stil persoon niet altijd evident is. De coach, Gary Bowyer, speelt daarop in door hem tijdens teammeetings te vragen om recht te staan en de groep toe te spreken. Kleine dingen die hem meer zelfvertrouwen geven, getuigt hij in interviews met de lokale Blackpool Gazette.Dat hij de vrije val van de ploeg van op de eerste rij meemaakte, staalt ook zijn karakter. In een interview met de Gazette zegt Oasyi-Samuel daarover: 'Als je niet presteerde, stonden ze klaar, de fans, met hun kritiek: 'Je bent deze club niet waard. Dit is niks voor jou.''Scouts geloven wél in hem en in de lokale krant lees je al heel vroeg de eerste namen van ploegen die hem volgen. Arsenal en Tottenham al op 25 augustus 2016. Zij komen het 18-jarige talent volgen tegen Barnet. In februari 2017 komen Everton en Aston Villa bij op dat lijstje, later onder meer nog Burnley, en met West Ham, Leicester City en Fulham lagen er de voorbije weken nog kapers voor de kust.Uiteindelijk is het QPR dat toehapt, in september 2017, op deadline day. De winger is dan in Londen en sluit een persoonlijk akkoord met zijn nieuwe club. Maar dan begint het zenuwachtige dat we kennen van de docureeks over Sunderland. Als QPR belt naar Owen Oyston, de eigenaar van Blackpool, neemt die de telefoon niet op. Osayi-Samuel, in The Independent: 'Er waren nog tien minuten te gaan, en de lijn bleef onbeantwoord. De deal was dood, leek het. Mijn zaakwaarnemer belde de manager, maar die zei dat hij niks meer kon doen. Het was uit zijn handen genomen. Toen ben ik zelf in actie geschoten, met bellen en berichtjes sturen.'Niks hielp. Overtuigd dat het voorbij was zonder akkoord, ging hij terug naar zijn hotelkamer in de stad. Daar begon hij te bidden. Hij belde zijn ma, en zijn zaakwaarnemer probeerde hem te kalmeren. Helemaal aangedaan vatte hij die nacht amper de slaap. 's Anderendaags nam hij de trein, in Euston Station. 'Bedroefd. Boos.'Toen belde plots zijn makelaar. Een en ander was alsnog in orde geraakt. Een paar minuten later rinkelde de telefoon weer. Ian Holloway hing aan de lijn, toen de manager van QPR. Dat hij blij was met zijn nieuwe transfer. Brighty wist niet meer waar hij het had. QPR betaalde ongeveer 1 miljoen pond, Club Brugge doet dat bedrag ongeveer maal vijf, na een seizoen met vijf assists en acht goals.Trevor Sinclair, nu 47, is zijn grote voorbeeld. Ook die ging van Blackpool naar QPR, en later van daar naar de Engelse top én de nationale ploeg. Een gelijkaardig traject heeft ook Osayi-Samuel voor ogen, zij het eventueel via een door corona gestimuleerd ommetje in België.Mark Warburton, de huidige coach van QPR, heeft in zijn verdere ontwikkeling een grote rol gespeeld. Warburton houdt van data, en houdt niet van balbezit om het balbezit. Het gaat om kansen creëren en verticaal spel. QPR was vorig seizoen in de tweede afdeling geen topploeg, maar scoort hoog in dat soort statistieken: gecreëerde kansen, hoge pressing, met de spitsen als eerste verdedigers bij balverlies. En die spitsen moeten wel niet schieten vanop afstand, want dan heb je het slecht gedaan, vind Warburton.De man volgde vorige zomer Steve McClaren op die maar 12 punten uit zijn laatste 20 wedstrijden had gehaald en moest al snel om financiële redenen zijn beste spelers laten gaan. Onder hen Luke Freeman, die bij Sheffield United aan de slag ging. De reactie was er geen van angst en veel volk achter de bal, zoals McClaren had gedaan toen de start tegenviel. Warburton koos voor de aanval, en voor de jeugd. Begeleid door data, verzameld in beelden. Hij kwam 's ochtends al vaak voor zessen aan op de club en tegen dat de spelers zich moesten melden, rond kwart voor negen, was alles wat ze gingen doen al afgelijnd op het oefenveld. Hij liet ook de urine van de spelers testen, om te zien of ze voldoende de inspanningen van de dagen voordien hadden verteerd, en liet de trainingen vanuit de lucht filmen. In de kleedkamer hing de data van iedereen van de wedstrijden voordien: afgelegde kilometers, schoten op doel, de runs,... Warburton toonde zich ook fan van het heel korte werk, intensief trainen. Zeven tegen zeven, gedurende vijf minuten. Of vijf tegen vijf, vier minuutjes lang. Kort en krachtig. Ideaal voor flyers als Brighty.Iedereen had recht op een evaluatie, ook als je niet speelde. Warburton nam na de training, soms niet langer dan een uur maar wel intens, tien, twintig minuutje de tijd om je te wijzen op wat nog beter kon, legt de speler in de Blackpool Gazette uit, als die hem in maart gaan opzoeken. 'Zaken waar ik moest aan werken. Mijn crosses, het bedienen van de anderen in de box.'Michael Krmencik en David Okereke kunnen er straks alleen wel bij varen. Als een dezer uren de laatste horden worden genomen en Club zijn eerste zomertransfer definitief beet heet.