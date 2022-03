Met drie assists en één goal in zijn eerste wedstrijden voor Club Brugge, is Andreas Skov Olsen uitstekend begonnen aan zijn Belgisch avontuur. Maak kennis met de toekomst van het Deense voetbal, altans toch volgens zijn bondscoach Kasper Hjulmand.

Op zijn veertiende vreest Andreas Skov Olsen dat zijn voetbalcarrière voorbij is, nog voor ze echt begonnen is. Zittend in een dokterskabinet staat hij op het punt op te geven, nadat hij al bijna een jaar niet kon voetballen door een heupblessure en zo zijn voetbaldroom ziet uiteenspatten. Maar de dokter is het niet eens en stelt een operatie voor en anderhalf jaar later gaat Skov Olsen weer langs verdedigers alsof het kegels zijn. Soms dan toch, want door zijn onvolwassenheid schommelen zijn prestaties zo erg dat de bondscoach van de U19 hem niet oproept voor een beslissende wedstrijd. Sommigen zouden boos worden, maar Skov Olsen trekt er zijn lessen uit en gaat harder werken om beter te worden in de plaats van snel tevreden te zijn met zijn niveau. Door dat harde werk maakt hij op zijn zeventiende zijn debuut bij jeugdclub FC Nordsjaelland. Op de positie waar hij voor velen nooit paste, maar zelf het liefst speelt: op de flank. Met zijn 1,78 meter zou hij eigenlijk ballen moeten wegwerken in de verdediging, maar dat wil hij niet, dus maakt hij van zijn lengte een voordeel. Zoals in het seizoen 2018-2019, wanneer hij helemaal doorbreekt onder onder Kasper Hjulmand, zijn huidige bondcoach bij Denemarken. Geen enkele tiener had ooit zoveel gescoord als hij in de Deense competitie, toen hij er 26 tegen de netten trapte. Zijn collega's verkiezen hem dan ook als talent van 2019.Ook buiten Denemarken wordt Skov Olsens talent opgemerkt, want een twintigtal clubs, waaronder Bologna, Club Brugge en Bayern München, willen de speler aan hen binden. De hele zomer denkt hij na en schrijft hij briefjes vol voor- en nadelen van elke club, maar uiteindelijk brengt zijn buikgevoel hem naar Bologna. Daar ontbrak enkel nog zijn handtekening, maar de Deen wil eerst thuis goed nadenken voordat hij een beslissing neemt.En zo trekt hij van het ouderlijk huis meteen naar een eigen woonst in het buitenland, waar die verandering makkelijk loopt doordat zijn moeder een maand bij hem woont om te helpen. Op sportief gebied gaat het iets minder vlot, door blessures en de manier van spelen zal hij zich nooit helemaal kunnen doorzetten in de Serie A. Daarover zegt hij zelf dat het spel van Bologna hem niet zo lag, omdat hij te diep moest verdedigen en daardoor minder aanvallende kansen kreeg en zich bijgevolg zelfs een minder goede speler voelde.Hij besluit dat hij op een leeftijd is gekomen waarop hij op zijn beste positie wil spelen en wil laten zien wat hij al in Denemarken toonde. Met het oog op het WK in Qatar raadt zijn bondcoach hem ook aan in een team te spelen waar hij op dezelfde positie kan spelen als voor zijn land. Bij Bologna kan dat niet, dus komt hij in Brugge terecht, waar hij zich met drie assists en een goal in vijf wedstrijden meteen in de Brugse harten speelt. De mentale kracht om zich te laten zien haalt, de speler uit zijn geloof. Elke keer als Skov Olsen het veld opstapt of scoort, richt hij zich even tot God. Daarnaast liet hij ook 'Fear God' en 'God created you different, be you' op zijn lichaam vereeuwigen. Maar die teksten zitten net als de rest van zijn tatoeages netjes onder zijn shirt verborgen. Dat vindt hij zelf mooier en zo houdt hij zijn moeder ook tevreden. Het is waarschijnlijk net door dat doorzettingsvermogen en die mentale sterkte dat Andreas Skov Olsen zijn droom kon waarmaken. De ondertussen 22-jarige Deen heeft gevochten voor zijn positie, gaf zijn droom bijna op, maar kwam door hard te werken via het Right to Dream Park bij Bologna en op het EK terecht, waarna hij nu kan dromen van prijzen met Club Brugge en een plek in de Deense selectie voor het WK. Door Margit Ghillemyn