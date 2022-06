Na vier jaar bij FC Groningen komt de Nederlander de Jupiler Pro League ontdekken. Een aantal cijfers over de opvolger van Wouter Vrancken bij Malinwa.

Van 1,86 tot 1,31

Toen hij in de zomer van 2018 Ernest Faber opvolgde bij FC Groningen, stond Danny Buijs voor een grote uitdaging op defensief vlak. Met 1,86 expected goals tegen per wedstrijd gaat het in het Euroborgstadion niet bepaald lekker met het verdedigen.

De nieuwe coach giet nieuwe funderingen om zijn achterste linie stabieler te krijgen. De resultaten laten niet op zich wachten: na het volgende seizoenen staat de teller op 1,31 xG per match. Een defensieve stevigheid die ook bij KV Mechelen niet zou misstaan. De Kakkers sloten het afgelopen seizoen af met... 1,86 xG per match.

16%

Dat is het percentage doelpunten dat FC Groningen afgelopen seizoen tegen kreeg na een stilstaande fase, voor het vierde seizoen op rij onder Buijs. Het is een van de beste gemiddeldes in de Eredivisie. En het is vooral beter dan het KV van Wouter Vrancken, dat 32 procent van zijn goals tegen kreeg na een stilstaande fase, zelfs zonder de strafschoppen erbij te tellen.

-2

Tijdens het seizoen 2017/18, vóór de komst van Danny Buijs, vuurde FC Groningen 4,3 gekadreerde schoten per match af en liet het 6,3 gekadreerde schoten toe van de tegenstander. Een balans van min 2 dus. Buijs liet die balans naar de positieve kant overhellen zonder daarom de offensieve productiviteit gevoelig te verhogen (4,4 gekadreerde schoten per match was het maximum in 2018/19). Het was vooral te danken aan een betrouwbare verdediging dat hij zijn eerste twee seizoenen afsloot met een balans van +0,3. Daarna werd het 0 om afgelopen seizoen toch te stranden op -1.

+0,35

Buijs erfde een ploeg die in 2017/18 1,12 punten per match pakte. Hij heeft dat gemiddelde stelselmatig opgedreven: 1,32 punten in zijn eerste seizoen, 1,35 in het daaropvolgende (onderbroken door corona) en dan 1,47 in 2020/21. Dat is +0,35 op drie jaar tijd. In zijn vierde seizoen, voor veel trainers het jaar te veel, volgde dan weer de val.

3,28

Ook al heeft hij het gemiddelde balbezit van FC Groningen gevoelig verhoogd van 46,9 procent voor zijn komst tot 53,1 procent in zijn laatste seizoen, dan was het toch vooral wanneer hij daar nog niet voor gekozen had dat zijn mannen zich het efficiëntst toonden. Tijdens het seizoen 2018/19, met 3,28 tegenaanvallen per match, leverden de Groenen 4,4 gekadreerde schoten per wedstrijd af en draaiden ze een gemiddelde van 1,4 expected goals. De daaropvolgende seizoenen namen het balbezit en het aantal voorzetten allen maar toe, maar maakte de offensieve dreiging de omgekeerde beweging, tot 1,18 expected goals per match.

