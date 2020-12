Met vier maanden vertraging trekt Bas Dost (31) nu toch het truitje van Club Brugge aan. Tom Saintfiet, zijn 'ontdekker' bij FC Emmen, vertelt wat u moet weten over de Nederlandse spits.

Begin september al kwam Club Brugge uit bij Bas Dost als mogelijke nieuwe spits. Daar kon hij wel wat kanttekeningen bij plaatsen, reageerde Tom Saintfiet, toen we hem voor iets anders contacteerden. Wereldreiziger Saintfiet werkte voor Emmen, toen de jonge Dost daar aan zijn opgang begon. Saintfiet vormde de 17-jarige nummer tien om tot spits bij de U19, liet hem debuteren in de U23 en wilde hem graag zien spelen voor het eerste elftal. Toen de toenmalige trainer van Emmen dat minder zag zitten en Saintfiet naar het Finse Rovaniemi trok, was er zelfs een deal in de maak. Uiteindelijk ging dat niet door. De rest is geschiedenis: steeds hogere transferwaardes, steeds meer doelpunten. En nu een verhuis naar Brugge. Saintfiet: 'Gelanceerd, ontdekt. Ik moet altijd lachen met de manier waarop zoiets wordt geformuleerd. Er zijn in het leven van Bas al heel wat mensen geweest die een rol hebben gespeeld en ik ook. Toen ik met hem aan de slag ging, had ik als directeur opleidingen controle over het tweede elftal en de A-jeugd. Bas ging er toen nog van uit dat hij een nummer tien was, maar ik zag talent als spits. 'Steeds beter leerde hij omgaan met die rol, hoe bewegen, hoe positie kiezen. In december raakte de spits van het eerste elftal geblesseerd en toen was er technisch overleg. Ik suggereerde om Bas een kans te geven. Slechts 17, maar al wel 1m96 en sterk. Er werd toen wat lacherig over gedaan, maar toen ik TD werd, liet ik hem twee maanden later direct meetrainen met het eerste elftal én een vierjarig contract tekenen. Ik geloofde vanaf dag één in zijn kwaliteiten.' Op een kans was het wachten tot... Saintfiet vertrok. 'Eind 2007 ging ik naar de Finse hoogste afdeling. We hadden met Emmen een akkoord dat ze Bas zouden uitlenen. Bas ging akkoord, de familie ook, maar de algemeen directeur van Rovaniemi zei neen. Hij vond een achttienjarige niet goed genoeg. Bas kwam niet, mocht twee maanden later debuteren voor Emmen, en wat gebeurt: met drie doelpunten tegen Veendam in de derby van het noorden ging het plots heel snel. Zes doelpunten dat seizoen. Transfer naar Heracles, transfer naar Heerenveen, transfer naar Wolfsburg en daarna transfer naar Sporting Lissabon, telkens voor hogere transfersommen. En overal doelpunten.' Ook met de ouders van Bas bleef Saintfiet al die tijd contact houden. Nog steeds gaan ze een keer per jaar samen uit eten. Saintfiet: 'De papa van Bas is een heel intelligente man die in het bedrijfsleven diverse functies heeft uitgeoefend, ook heel veel consultancy deed voor bedrijven. Bas komt uit een welgestelde, hooggeschoolde familie. Dat merk je aan hem. Een heel intelligente voetballer, die meer is dan gewoon iemand die goed tegen een bal kan schoppen. Dat straalt hij ook uit in de omgang, in de wil om altijd de beste te zijn, veeleisend. Kwaliteiten die hij van thuis heeft meegekregen, denk ik.' 'De makkelijkste doelpunten zijn de coolste' liet Dost in de Frankfurter Algemeine optekenen. Saintfiet: 'Dat is vaak schijn, ook makkelijke doelpunten moet je maken. Ik denk dat Club Brugge aanvallend heel veel kwaliteiten heeft, op de vleugels en op tien. Noa Lang vind ik een heel getalenteerd voetballer, ik denk dat de combinatie Dost-Lang plus de kwaliteit op de vleugels top kan zijn. 'Bas kan alles: een bal bijhouden, in de bal komen, maar ook diep staan. In 2017 was hij na Messi met 34 goals in 31 wedstrijden de beste spits. Als Vertonghen naar Benfica trekt, zeggen wij: wow, een grote ploeg. Wel, Bas scoorde bij Sporting en die ploeg staat voor mij gelijk met Benfica en Porto. Eerder deed hij hetzelfde bij Wolfsburg, erna ook bij Frankfurt, waar hij wel wat minder speelde.' Dat de transfer vorige zomer uiteindelijk niet werd afgerond, had met vraagprijs te maken, de Duitse ploeg vroeg toen nog zeven miljoen. Bij de overgang nu, op Kerstavond bevestigd door beide ploegen, zou een bedrag tussen vier en vijf miljoen euro betaald worden. Dost tekende bij Club een verbintenis tot 1 juli 2022. Saintfiet; 'Ik denk dat hij nu nog steeds, en in mijn ogen zelfs nog een aantal jaar nuttig kan zijn voor dit Brugge. Club zal ook in 2021 heel vaak op de helft van de tegenstander voetballen en moet het nu hebben van het middenveld en infiltratie. Bas zal altijd één tot twee tegenstrevers bezig houden, misschien niet altijd zelf de doelpunten maken of een tegen een anderen dribbelen, maar door zijn présence zal hij ruimtes creëren voor anderen. En hen laten scoren.'