Dit is het verhaal van een verrassende keuze. Van een man die gericht is op het voetbal van morgen en die daardoor Mehdi Bayat wist te charmeren.

Het is bijna middernacht. Te laat alleszins voor een onschuldig telefoontje. Dus wanneer Peter Verbeke de naam van Vincent Kompany op zijn gsm ziet verschijnen, een van de laatste dagen van december 2020, begrijpt de sportief directeur van Anderlecht dat het belangrijk is. De coach van paars-wit heeft vernomen dat Ivan Leko naar China vertrekt en dringt er bij Verbeke op aan om nog eens te proberen om Edward Still naar Neerpede te halen.

...

Het is bijna middernacht. Te laat alleszins voor een onschuldig telefoontje. Dus wanneer Peter Verbeke de naam van Vincent Kompany op zijn gsm ziet verschijnen, een van de laatste dagen van december 2020, begrijpt de sportief directeur van Anderlecht dat het belangrijk is. De coach van paars-wit heeft vernomen dat Ivan Leko naar China vertrekt en dringt er bij Verbeke op aan om nog eens te proberen om Edward Still naar Neerpede te halen. Enkele maanden eerder, kort voor hij bij Antwerp opnieuw de assistent werd van Leko (zoals hij dat eerder was bij STVV), had Still inderdaad lang gepraat met Vincent Kompany en Frankie Vercauteren. Kompany had Still enkele keren gehoord in het tv-programma La Tribune en Verbeke had met de oudste van de broers Still samengewerkt in hun beider periode in Brugge. Uiteindelijk wilde Edward Still wachten tot hij iets van Leko hoorde. Zijn kennismaking met de Kroaat dateert al van 2016, toen de gewezen middenvelder bij STVV trainer Chris O'Loughlin opvolgde. Still was toen sinds enkele maanden videoanalist op Stayen. Hij had er zijn broer Will Still vervangen, die samen met Yannick Ferrera naar Standard was vertrokken. In het Grand Café op Stayen leerde Leko toen een man kennen die zijn armen vol mappen had, die uitpuilden van de data die hij het seizoen ervoor had verzameld om de prestaties van de Truienaars te analyseren. Het klikte meteen tussen de videoanalist en de nieuwe coach. Wanneer later Club Brugge aan Leko vraagt om opvolger te worden van Michel Preud'homme op de bank van blauw-zwart, wil de Kroaat zijn jonge assistent meebrengen. Edward Still moet daar halsoverkop zijn huwelijksreis aan de andere kant van de Atlantische Oceaan voor afbreken en inruilen voor een intiem gesprek met Vincent Mannaert in Strombeek, op het kasteel van Bart Verhaeghe. 'Hij besliste zelf om zijn reis in te korten', herinnert de manager van Club Brugge zich. 'Hij was enorm goed voorbereid en zijn uitleg was heel gestructureerd. Hij maakte meteen een goede indruk.' Het contract wordt getekend na enkele uren waarin Mannaert ondervindt dat Edward Still gepassioneerd is door voetbal, fan is van West Ham, typisch Britse humor heeft en uit een familie komt waar voetbal door de aderen stroomt. Bij Club gaat de rol van Still verder dan de trainingssessies. Naast het analyseren van de tegenstanders met zeldzame precisie, waarbij hij op zoek gaat naar zwaktes die kunnen worden uitgebuit, spendeert hij ook tijd op het oefenveld voor individuele begeleiding. 'Sommige sleutelspelers hebben een grote vooruitgang geboekt door dat werk', weet Ivan Leko nog. 'Edward heeft veel gewerkt met Diaby en Wesley en nadien ook met Schrijvers en Openda. ' Die laatste, die nu in Nederland speelt, is de goede raad van de ex-assistent van Club niet vergeten: 'Zonder hem zou ik vandaag niet staan waar ik sta. Hij geloofde in mij als mens. Hij gaf me kracht, energie en een maximaal vertrouwen in mezelf.' Wanneer Ivan Leko in de nasleep van de affaire Propere Handen naar Al-Ain in de Perzische Golf vertrekt, volgt Still hem niet. 'Ik had er behoefte aan om me mentaal te herbronnen', legt hij uit. Hij verschijnt in die periode geregeld in de tv-studio's van de RTBF, waar zijn analyses in het oog springen van Hein Vanhaezebrouck, die soms ook als analist in La Tribune zit, en van Vincent Kompany. De oudste van de Stillbroers is op dat moment ook nog consultant aan de Vlerick Business School. De terugkeer van Edward Still naar ons nationale voetbal valt samen met die van Ivan Leko, die het ambitieuze project van Antwerp in handen neemt. Rudi Cossey, die ook al aanwezig was in de Brugse staf, vervolledigt het trio dat met Club kampioen werd. 'Onze rolverdeling was vrij duidelijk', zegt Cossey, die nog altijd bij de Great Old zit, nu als assistent van Vercauteren. 'Ik coachte op het veld en Edward hield zich vooral bezig met de analyse van de ploeg en de tegenstander. In China kreeg hij een completere functie, want daar was hij T2. ' Cossey trekt grote ogen wanneer Leko en Still aan de ontbijttafel de laatste wedstrijden analyseren van het Leipzig van Julian Nagelsmann, het Mönchengladbach van Marco Rose of het Hellas Verona van Ivan Juric. De eeuwige assistent laat het duo eind 2020 naar China vertrekken, naar een club in Sjanghai waar Oscar en Marko Arnautovic de vedetten zijn. Edward Still volgt Leko dus wel naar China, zonder een carrièreplan dat verder gaat dan de volgende match maar met het vaste voornemen om ooit terug te keren naar België. Over het land China informeerde hij zich trouwens net zo nauwgezet als over de komende tegenstanders van zijn ploeg. 'Het is iemand die echt geïnvesteerd heeft in zijn carrière', analyseert Vincent Mannaert. 'Die job bij Charleroi is het resultaat van zijn inzet bij ons, bij STVV en Antwerp en in China.' 'Hij heeft altijd de ambitie gehad om hoofdtrainer te worden. Dat kon hij niet verbergen', aldus Cossey. Dat Still die ambitie nu waarmaakt bij Charleroi, is het gevolg van een spontane sollicitatie die hij rechtstreeks aan Mehdi Bayat stuurde. De afgevaardigd bestuurder van Charleroi was onder de indruk van de diepgaande analyse en de zin voor details in de presentatie die Still zoals altijd met veel zorg had voorbereid. Naar verluidt was hij niet meer zo verbluft geweest door iemand uit het voetbal sinds zijn ontmoeting met Roberto Martínez. En dus vertrouwt Mehdi Bayat de toekomst van zijn Charleroi toe aan een jonge dertiger die geen hoofdtrainer meer geweest is sinds hij jeugdploegen in Waals-Brabant coachte. Een nieuw succes dus voor een man die de kunst om een goede indruk te maken (en die nadien niet te beschamen) blijkbaar tot in de puntjes beheerst. Nu komt Edward Still in een belangrijke fase waarin hij kan tonen dat de voorbeeldige student ook een briljante leraar kan zijn.