Twee jaar geleden maakt de jonge Portugees Fábio Silva de overstap van FC Porto naar Wolverhampton. Prijskaartje: 40 miljoen euro. Maar Wolverhampton kreeg niet wat het verwachtte van haar toptransfer. In 54 wedstrijden in de Premier League kon hij slechts vier keer scoren en gaf hij maar drie assists. Magere cijfers dus voor zo'n hoge transfersom. Die mening had ook zijn coach Nuno Esperito Santo. In januari 2021 zette hij Silva op scherp in de media: "Hij moet echt beter kunnen en situaties beter gaan inschatten. In de grote rechthoek moet je veel klinischer zijn." De uitbrander kwam er na een match tegen Crystal Palace, waar Silva twee open doelkansen miste. De boodschap van de trainer bracht geen soelaas.Maar Silva is nog jong, 20 om precies te zijn en moet volgens de Wolves nog ervaring opdoen. Want vergis u niet, in Engeland willen ze het talent zeker nog niet kwijt. Wolverhampton verlengde daarom zijn contract, en leent hem nu uit.Felice Mazzu krijgt er een type Undav bij. Silva is sterk in het duel, kan een bal bijhouden en heeft de nodige techniek om dan het overzicht te bewaren en een aanval op te zetten. Hij weegt op een verdediging, zoals de voormalige topscorer van Union dat ook deed. Met Sebastiano Esposito zou hij wel eens een goeie tandem kunnen vormen. Esposito is die andere spits die Anderlecht al haalde, op loonbasis van Inter. Twee spelers met ervaring op het hoogste niveau, dat zou vuurwerk kunnen geven.Dat het Portugese wonderkind enorm veel talent bezit staat buiten kijf. In de jeugd maakte hij al furore en won de Youth League met FC Porto. Nadat hij er dat jaar twintig in het mandje had gelegd voor het beloftenteam, werd hij door hoofdcoach Sérgio Conceição opgeroepen voor het eerste elftal. Daar bleek hij iets te wisselvallig en werd hij terug naar de reserven gestuurd.Dat hij een neus voor goals had, was ook een van de redenen waarom Wolverhampton zoveel voor hem op tafel legde. Dat, en het feit dat hij Portugees is. Wolverhampton, waar supermakelaar Jorge Mendes achter de schermen aan de touwtjes trekt, heeft namelijk een reputatie als het aankomt op het binnenhalen van Portugees talent. Diogo Jota, João Moutinho en Ruben Neves zijn daar enkele voorbeelden van. Het leek dus een match made in heaven.In de Premier League kwam Silva echter niet op gang. Hij versierde een aantal basisplaatsen, maar kon niet efficiënt zijn. Hij had maar liefst 478 minuten nodig per gemaakte goal. Dat is te veel voor zo'n talent. Zodoende belandde hij maar al te vaak op de bank. Daarom laten de Wolves hem nu verkassen, om zich bij Anderlecht heruit te vinden. Een slecht idee volgens Steve Bull, de clubtopscorer aller tijden bij Wolverhampton: "Het is goed dat je hem minuten wil geven en wil laten rijpen, maar waarom nu? Als er iets gebeurt met onze eerste spits Raúl Jiménez hebben we weinig oplossingen. Het zou beter zijn om hem hier te houden tot op z'n minst januari."Fábio Silva, die 1m85 is, moet bij Anderlecht voor doelpunten zorgen. Het zal cruciaal zijn voor zowel Anderlecht als Silva om elkaar te vinden, want beiden werken aan hun weg terug naar de top. De Belgische recordkampioen doet al enkele jaren niet meer mee voor de titel en zit nog steeds in financieel moeilijke papieren. Dat het opnieuw veel spelers probeert binnen te halen via huur is geen toeval.Na het vertrek van de huurlingen Joshua Zirkzee en Christian Kouamé kreeg CEO Peter Verbeke geen makkelijke taak voorgeschoteld. Met een miniem budget een ploeg smeden zodat Anderlecht dit jaar al terug kan meedoen voor de titel. De aankondiging van de transfer van Fábio Silva was alleszins goed getimed. Die valt namelijk op de verjaardag van Silva, die vandaag twintig jaar wordt. Meteen al reden voor een feestje in het Lotto Park.Door Siemen Caveye