De Great Old heeft een mondeling akkoord met Gastón Avila, een 20-jarige Argentijnse verdediger van Boca Juniors.

Komt er straks ook een schriftelijk akkoord tussen de twee partijen, dan kan de Argentijn naar Antwerp afzakken om er zijn medische tests af te leggen.

Financiële situatie

In 2017 betaalde Boca Juniors twee miljoen aan Rosario Central voor 60 procent van de rechten, met een aankoopoptie voor de resterende 40 procent. De supporters van Juniors waren verrast, aangezien Avila nog geen minuten had gemaakt voor de eerste ploeg van Rosario.

De twee clubs delen dus de economische rechten van de verdediger. Een situatie die opgelost moet worden voor de 20-jarige in België landt. Rosario Central zou de transfer al goedgekeurd hebben.

Boca weigerde in te gaan op het eerste bod van Antwerp, dat 3,5 miljoen bedroeg. Transfermarkt schatte de speler op 4,5 miljoen en zijn contract loopt pas af in december 2024. Dat verklaart waarom Boca meer wil voor Avila.

Maar Paul Gheysens heeft deze zomer geen tijd te verliezen. De voorzitter van Antwerp tastte al diep in de buidel om zijn ploeg te versterken, met maar liefst meer dan 8 miljoen aan transfersommen. Die werden geïnvesteerd in een mix van ervaren spelers zoals Vincent Janssen en jonge talenten als de Ecuadoraan Anthony Valencia en de Duitser Christopher Scott.

Ook de transfer van Toby Alderweireld lijkt in orde te komen. Naast een verdediger met zoveel ervaring als Alderweireld, zou Avila zich dus snel moeten kunnen ontwikkelen en zich aanpassen aan de Belgische competitie.

Een polyvalente speler

Nicolas Burdisso, ooit sportief directeur bij Boca Juniors en oud-speler Ronaldo Schiavi vertellen in de Argentijnse krant Clarín over Avila. Hij zou volgens hen qua persoonlijkheid lijken op Walter Samuel, de legendarische Argentijnse verdediger. Sterk, snel in de recuperatie, een goeie techniek en agressief in de duels. Maar hij heeft ook nog andere kwaliteiten. Zo scoorde hij in 2019 vijf keer in zeven matchen. Antwerp zou er dus ook een offensieve troef bij hebben.

Door een blessure aan de ligamenten in 2019 kon de Argentijn zijn groot potentieel nog niet benutten. Sindsdien is hij er niet in geslaagd zich op te werken tot titularis. In 2022 maakte Avila slechts zeven keer zijn opwachting.

Het jaar daarvoor kwam hij nog minder aan de bak. Toen stonden Carlos Izquerdoz en Marcos Rojo (ex Manchester United) centraal in de verdediging. Toch bleef Avila een belangrijke pion voor Juniors. In de minuten die hij speelde, maakte hij duidelijk dat hij talent heeft.

Voor de goede orde: de verdediger begon zijn jeugdopleiding als middenvelder en daarna als... doelman.

Door Christophe-Olivier Ninos

