Overwogen door Standard en Charleroi als nieuwe coach en bij KV Kortrijk als opvolger van Yves Vanderhaeghe is Luka Elsner erg populair in de 1A. Maar wat maakt de Sloveen zo aantrekkelijk?

We leerden hem kennen aan het begin van het seizoen 2018/19, toen de Sloveen aangesteld werd als T1 van Union. Luka Elsner was tot dan toe nog een nobele onbekende, want zijn trainerservaring deed hij op in Slovenië en Cyprus. Het CV van de Franse Sloveen - hij groeide op in Nice - deed niet meteen het allerbeste verhopen. Maar Elsner wist de sportief directeur van Union, Alex Hayes, te overtuigen van zijn kunnen. 'Toen ik hem voor de eerste keer ontmoette, vond ik hem erg charismatisch, charmant', vertelt Hayes. 'We hadden dezelfde voetbalvisie. Hij is erg streng, werkt hard, maakt spelers beter en wil mooi spel op de mat brengen met balbezit, snelle toetsen over de grond en veel doelpunten. Dat zorgde meteen voor een klik en zo werd hij de eerste persoon die ik aanstelde op de club. En ik moet zeggen dat het mijn beste beslissing is. Hij toonde dat hij een indrukwekkende coach is met een grote toekomst voor zich.'Elsner is jong - nog maar 38 jaar - een polyglot en citeert coaches als Pep Guardiola Thomas Tuchel of Paulo Sousa als zijn inspiratiebronnen; 'Ik wil het voetbal brengen waarin we zelf veel creëren in plaats van de tegenstander afbreken', vertelde Elsner. De Sloveense coach heeft ook een masterdiploma sportopleiding en is gedreven door video-analyses: bij Union waren er zo wel drie sessies per week. 'Een eerste de dag na de wedstrijd, wat dus wil zeggen dat hij die nacht niet heeft geslapen', herinnert Thibaut Peyre zich nog in SoFoot. 'Maar de belangrijkste was de tweede, in het midden van de week. Hij nam dan telkens een voorbeeld: Barcelona, Manchester City, Liverpool, ... en startte dan een gesprek over een aspect van die tactiek. Zo heeft hij ons veranderd, opengesteld voor tactiek en intelligenter gemaakt.' Het was andere methode die goed aansloeg in de hoofdstad, want met de hulp van zijn offensief trio Youssoufou Niakaté-Faïz Selemani-Percy Tau leidde Elsner Union naar een derde plek in 1B en ook nog eens tot in de halve finale van de beker. En zeker dat laatste was ongezien met overwinningen tegen KRC Genk en Anderlecht. Een mooi parcours dat het Belgisch voetbal nog niet vergeten is en zijn latere mislukte passage bij Amiens doet vergeten. Want bij de Franse ploeg degradeerde hij meteen toen de Ligue 1 werd gestaakt door het coronavirus. En na een trage start in de Ligue 2 werd hij de laan uitgestuurd. Een zegen voor de Jupiler Pro League?