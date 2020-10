Wie is Lukas Nmecha? Een Engelse Duitser? Een Duitse Citizen? Je moet al diep in zijn ziel kijken om de spits van Anderlecht te begrijpen.

Lukas Nmecha komt begin 2019 uit de kast en kiest vanaf dan resoluut voor de Duitse nationale ploeg. Die beslissing wekt verbazing op, want sinds zijn eerste cap met de U16 heeft hij met tal van jeugdploegen een dertigtal keer de kleuren van Engeland verdedigd. In 2017 viert hij zijn eerste successen met Albion. Op het EK U19 maakt hij tijdens de halve finale tegen Tsjechië de enige goal van de match en hij beslist enkele dagen later de finale tegen Portugal met de winning goal. In 2018 is het weer prijs: Nmecha wint het vermaarde Tournoi de Toulon met de Engelse beloften.

...

Lukas Nmecha komt begin 2019 uit de kast en kiest vanaf dan resoluut voor de Duitse nationale ploeg. Die beslissing wekt verbazing op, want sinds zijn eerste cap met de U16 heeft hij met tal van jeugdploegen een dertigtal keer de kleuren van Engeland verdedigd. In 2017 viert hij zijn eerste successen met Albion. Op het EK U19 maakt hij tijdens de halve finale tegen Tsjechië de enige goal van de match en hij beslist enkele dagen later de finale tegen Portugal met de winning goal. In 2018 is het weer prijs: Nmecha wint het vermaarde Tournoi de Toulon met de Engelse beloften. De vraag is: waarom wil hij plots naar het Duitse kamp overlopen? Zijn antwoord weergalmt van Londen tot Berlijn. 'Ik heb mij altijd meer Duitser gevoeld dan Engelsman. Weet je, in het leven moet je af en toe pittige beslissingen nemen.' Nmecha moet toegeven dat hij zijn selecties met Engeland vooral beschouwde als een manier om zijn maten te zien en plezier te maken met hen. Maar op een bepaald moment voelde hij de drang om terug te keren naar zijn roots. Zijn hometown is Hamburg, waar hij grootgebracht werd door een Duitse moeder en een Nigeriaanse vader, maar op zijn 9e strijkt hij neer in Manchester. Na lang zoeken hopen zijn ouders daar werk te vinden. Hij wordt heel snel door Manchester City opgemerkt tijdens een scholentornooi en dat is het begin van een verhaal dat van 2007 tot 2017 zou duren. In die tien jaar heeft hij geen tijd om de blues te hebben. Maart 2019. De U21 van Duitsland en Engeland staan tegenover elkaar in een oefenduel. Nmecha heeft dan al een tijdje zijn transfer naar de Mannschaft aangevraagd. Het fiat van de FIFA valt amper twee uur voor de aftrap... Done deal. Nmecha ruilt de ene nationale ploeg in voor de andere. In de zomer neemt hij met de U21 van Duitsland deel aan het EK in Italië en hij staat zelfs enkele minuten op het veld in de verloren finale tegen Spanje. In augustus, enkele maanden na zijn opvallende move, biecht hij aan de Duitse pers op wat zijn plannen zijn op korte termijn. 'Als er een competitie is waar ik wil spelen, dan is het de Bundesliga.' Manchester City laat Nmecha prompt op huurbasis naar Wolfsburg vertrekken en de spits staat te springen om naam te maken in zijn moederland, maar zijn Duitse avontuur wordt een grote flop. In de Europa League komt hij min of meer aan zijn trekken, maar in de Bundesliga krijgt hij welgeteld één basisplaats. En finaal klokt hij af op nul doelpunten. Op het veld loopt het spaak en in het dagelijkse leven vergaat het hem niet veel beter. Hij staat voor het eerst op eigen benen en heeft het moeilijk om zo ver van zijn familie te wonen. Eigenlijk is hij de weg helemaal kwijt. In januari 2020 maakt hij dan ook vroegtijdig een einde aan zijn Duitse huurovereenkomst en keert hij terug naar Engeland. Zijn volgende bestemming heet Middlesbrough, waar hij zich opnieuw op huurbasis mag bewijzen. Het is dé rode draad in het parcours van Nmecha: hij vindt altijd ergens onderdak, maar zijn moederclub City maakt geen aanstalten om hem definitief te laten gaan. Eerst was er Preston North End in de Championship, daarna Wolfsburg, vervolgens Middlesbrough en vandaag zit hij dus bij Anderlecht. In de zomer van 2021 is Nmecha een vrije speler, maar hij hamert er al jaren op dat hij het wil maken bij The Citizens. 'Op een dag wil ik de vaste nummer 9 zijn van Manchester City.' Indien Nmecha die ambitie wil waarmaken, zal hij zijn statistieken dringend moeten opdrijven. Bij de jongeren van City, van de U18 tot de U23, stond hij bekend als een doelpuntenmachine. Zowel in de nationale competitie als in de Youth League scoorde hij aan de lopende band. Het is op basis van die indrukwekkende doelpuntenratio dat Pep Guardiola hem drie keer laat invallen in de League Cup en in de Premier League. Zijn twee korte optredens tegen West Ham en Brighton zijn wel niet genoeg om een kampioensmedaille te claimen voor het seizoen 2017/18. En toch beleeft Nmecha een droomcampagne. Zes jaar eerder, in 2012, was hij niet meer dan een ballenjongen toen City zijn derde titel pakte in die knotsgekke wedstrijd tegen QPR. In een vorig leven was Nmecha een echte goalgetter, maar intussen lijkt hij zijn torinstinct verloren te hebben. Sinds hij als profvoetballer debuteerde, vindt hij nauwelijks nog de weg naar doel. In 72 officiële duels met Man City, Preston North End, Wolfsburg en Middlesbrough zit hij aan een miserabel aantal van drie goals. De reden? Bij Preston North End werd hij de door de manager op de flank geposteerd, in Wolfsburg stelde de trainer vooral spelers op die hij zelf had gehaald en bij Middlesbrough was hij niet gemaakt voor het kick-and-rush-voetbal van de manager. Heeft Nmecha al zijn excuses opgebruikt? Wellicht wel. De spits was niet eens verbaasd toen hij bij zijn aankomst in Brussel vragen kreeg over zijn lage rendement van de voorbije jaren, maar tegelijkertijd probeerde hij meteen komaf te maken met het scepticisme. 'Het voetbal van Vincent Kompany verschilt van de vorige teams waar ik gezeten heb. Hij staat voor dominant voetbal, net zoals ik bij City gewoon was. Ik ben voor dat soort voetbal gemaakt.' In België kwam hij in een omgeving terecht die helemaal contrasteert met de Engelse tweede klasse, waar er meer geknokt wordt dan gevoetbald. Het spreekt voor zich dat Kompany zelf aandrong op een huurdeal met City voor Nmecha. De twee mannen weten perfect wat ze aan elkaar hebben. Op training namen ze het vaak tegen elkaar op en Nmecha moest niet zelden een flinke por van Kompany incasseren. En hij kreeg er gratis advies bovenop. Nmecha is volgend seizoen een vrije speler en hij beseft dat hij het bij Anderlecht moet maken. Het begin was alvast veelbelovend: in zijn eerste twee matchen als titularis scoorde hij twee keer vanop de stip. Hij geniet het volste vertrouwen van Kompany en hij blijft intussen dromen van meer. Waarom geen carrière maken bij City en op het internationale podium? Aangezien hij nog geen A-international is, kan hij nog altijd kiezen tussen Engeland en Duitsland. In het slechtste geval heeft hij nog een plan C: de Super Eagles van Nigeria. Dat scenario ligt nog niet op tafel, want voor Nmecha zelf is the sky the limit.