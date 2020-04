AA Gent haalde bij buur Lokeren Mathéo Parmentier (17) weg. Wie is deze 17-jarige middenvelder en wat is hij waard? Stijn Vreven analyseert.

Gisteren viel het doek over Sporting Lokeren en vandaag viel al een eerste transfer te noteren. Iets over half twaalf kondigde AA Gent aan dat het de 17-jarige middenvelder Mathéo Parmentier een contract voor drie seizoenen had laten tekenen. Parmentier, geboren op 31 oktober 2002, woont in Ninove, en startte voor Lokeren dit seizoen één keer in de basis, tegen OHL. Daarnaast viel hij ook drie keer in. Volgens Gent etaleerde hij al 'zijn voetballende kwaliteiten en zijn duelkracht.' Sports Manager Tim Matthys oordeelt namens Gent dat Parmentier 'een speler met een mooie toekomst is, en zal aansluiten bij de A-kern. Met deze aanwerving bewijst KAA Gent eens te meer dat er toekomstgericht gewerkt wordt en dat er meer en meer ingezet wordt op jeugdige talenten.' En dat ze in Gent blij zijn met Parmentier blijkt ook uit hun communicatie: 'KAA Gent werft opnieuw toptalent aan'.Lees verder onder de Twitterpost.Voor de Ninovieter gaat het snel. Begin dit seizoen werd hij overgeheveld van de U18 naar de U21. Daar pikte Stijn Vreven hem op toen hij hoofdcoach werd. 'Ik had hem al bezig gezien en zag direct zijn kwaliteiten. Goeie middenvelder, met een eerste baltoets die direct naar voor gericht is, iemand met loopvermogen, verdedigende en ook aanvallende kwaliteiten. Hij deed me onmiddellijk denken aan Lucas Schoofs (nu bij Heracles Almelo, nvdr.) die ik in Lommel van de beloften naar de A-kern haalde. Ik vond Parmenier ook te goed om bij de beloften te blijven. Dat gevoel werd bevestigd toen ik hem een eerste keer liet spelen in een oefenwedstrijd tegen Waasland-Beveren, met een gemengde ploeg: A-kernspelers aangevuld met beloften. Daar toonde hij wat hij kon.'Toen Vreven hem met de A-ploeg liet meetrainen, ontdekte hij een verlegen tiener, die heel stil en onopvallend in de kleedkamer zat. 'Of hij écht zo stil en teruggetrokken is, zou je moeten eens moeten navragen in zijn persoonlijke omgeving, of in een kleedkamer met jongens van zijn leeftijd, maar bij ons was het wel zo. Ik versta dat wel. Hij komt in een kleedkamer met wat namen, met jongens vol ervaring, en dat kan zijn invloed hebben. Bovendien moest hij ook veel trainingen missen omdat hij nog school liep. In het andere geval was hij misschien sneller ontbolsterd of had hij nog verder gestaan.'Vreven lanceerde Parmentier eind januari tegen OHL. 'Die schuchterheid in de kleedkamer verloor hij direct op het veld. Ik was heel tevreden. Hij toonde zich meteen. Uiteraard speelden de omstandigheden mee. Er waren andere jongens, die verder stonden qua fysieke ontwikkeling, maar die het niet brachten, zoals heel het seizoen al bleek uit de resultaten. Dan vond ik dat ik beter een jongen uit de eigen opleiding van profvoetbal kon laten proeven. Goeie techniek, goed zicht op het spelletje, iemand die er volledig voor ging.. Hij stelde me niet teleur. Maar omdat hij zo weinig kon komen trainen, kon ik het niet maken om hem nog meer in de basis op te stellen.' Parmentier kreeg wel nog kansen als invaller, tegen Westerlo, Virton en Beerschot en kan nu volledig ontbolsteren bij het grote KAA Gent.