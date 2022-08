KRC Genk maakt er al jaren een gewoonte van om spelers te halen uit Zuid-Amerika. Dit seizoen lijkt het de vele uitgaande transfers opnieuw gedeeltelijk op te vangen met spelers uit de regio. Zo werd na Castro ook de jonge Argentijn Matias Galarza (20) gehaald voor 6 miljoen euro. Portret van een veelbelovende speler.

Matias Galarza, geboren in 2002, groeide op in San Isidro, één van de meer welvarende voorsteden van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Als kind was hij al geobsedeerd met het voetbal. Op jonge leeftijd werd hij opgemerkt door het grote River Plate waar hij als zesjarige zijn voetbalcarrière begon. Een jaar later ging hij daar weer weg voor een andere grote ploeg uit Buenos Aires, Argentinos Jrs, een ploeg die internationaal bekend staat om zijn jeugdwerking en onder meer Diego Maradona, Fernando Redondo en Juan Riquelme voortbracht.Met de volledige steun van zijn gezin baande hij zich een weg door de ambitieuze jeugdploegen, maar toen sloeg het noodlot toe. Galarza verloor zijn vader op 15-jarige leeftijd. 'Ik heb hem beloofd om profvoetballer te worden' zei hij daarover in Het Belang Van Limburg. Het verlies was een zware klap, maar de voetballer had de steun van zijn huidige vrouw Maya, die al van kindsbeen af zijn grote liefde is. De twee trouwden onmiddellijk op hun 18e en ondertussen heeft de 20-jarige middenvelder zelfs al een dochter van 3. Vrouw en kind reisden trouwens ook mee naar Genk.Ook op het veld ging het steeds sneller voor de tiener Galarza. Hij ontwikkelde zich tot een technisch vaardige centrale middenvelder die ook op de tien uitgespeeld kan worden. Twee jaar geleden uitte die vlotte ontwikkeling zich voor het eerst in interesse uit het buitenland. En wat voor interesse, FC Barcelona klopte aan de deur. De club polste eerst bij trainer Gabriel Milito , zelf een voormalig Barcelonaspeler, over Galarza's kwaliteiten. Die deed een goed woordje waardoor even later de gesprekken tussen club en makelaar konden beginnen. Uiteindelijk ketste de deal af, maar de interesse was een onmiskenbaar bewijs dat de speler op het juiste pad zat.Opvallend, pas even later maakte de jonge spelmaker pas zijn debuut voor het eerste team van Argentinos Juniors. In december 2021 betrad hij op 19-jarige leeftijd voor het eerst de grasmat van het Estadio Diego Armando Maradona als vervanger voor de Fausto Vera, een speler waar Genk overigens ook nog interesse in had deze zomer. Galarza draaide onmiddellijk goed mee en leverde al meteen zijn eerste assist af. Vanaf dan leek hij vertrokken, op een half jaar kwam hij nog 26 keer in actie. Vaak was dat vanop de 10, hoewel hij zelf aangaf graag nog iets lager te spelen om zoveel mogelijk het spel voor zich te hebben en het te kunnen verdelen. Argentinos beleefde geen uniek seizoen en eindigde roemloos in de buik van het klassement. Voor Galarza werd het echter een seizoen om nooit te vergeten. Twee maanden na zijn debuut pikte hij zijn eerste doelpunt bij de profs mee tegen in een 3-0-overwinning tegen Newell's Old Boys. Hij bleef speelminuten verzamelen voor Argentinos en zijn naam dook opnieuw op op vele fanfora en -media van Barcelona. Tot concrete gesprekken kwam het niet meer, maar een transfer drong zich op. De speler wilde in één van de Europese topcompetities spelen en dus snel de sprong over de grote plas naar Europa maken. Het is daarom ook dat de interesse van New York Red Bulls hem maar matig kon bekoren. Wanneer Genk aanklopte, leek dat dan weer de ideale overstap. Het is de club waar zijn idool Kevin De Bruyne doorbrak en er zijn al vele Zuid-Amerikanen hem voorgegaan met succesvolle transfers naar de Limburgers. Bovendien begint de Pro league, net als de Eredivisie, in Argentinië een reputatie op te bouwen als lanceerplatform voor jonge spelers met ambitie. Zo geschiedde, Galarza tekende vorige week bij KRC Genk. Er zou een gedrag van 6 miljoen euro aan Argentinos gegeven worden, dat is niet min. Er wordt dan ook veel verwacht van de Argentijn, die een belangrijke schakel lijkt te gaan worden in het nieuwe systeem van Genk onder Wouter Vrancken. Afgelopen weekend kreeg hij direct zijn eerste minuten als invaller tijdens de 1-4-zege op Zulte Waregem. Centraal op het Limburgse middenveld is er zeker nog plaats voor een creatieve kwaliteitsinjectie en met het prijskaartje van Galarza wordt dan ook verwacht dat de Argentijnse youngster in de Cegeka Arena uitgroeit tot een vaste waarde in het team. Nu is het tijd voor Galarza om ook Europa te veroveren.