De 19-jarige Ecuadoraan ontpopte zich in sneltempo tot de motor van Beerschot. Wie is hij?

Het gebeurde rond de 70e minuut in de wedstrijd Beerschot-KRC Genk. De Ratten zetten een tegenaanval op en Moisés Caicedo kreeg de bal ter hoogte van de middenlijn. Met hetzelfde eenvoudige maar briljante trucje zette hij eerst Bryan Heynen en vervolgens Angelo Preciado in de wind. Als om te onderstrepen dat hij heer en meester op het veld was. En dat was hij ook. Samen met doelman Mike Vanhamel was hij dé uitblinker bij Beerschot.

Paars-wit huurt de jonge middenvelder voor één seizoen van Brighton & Hove Albion. Daar kwam Caicedo niet aan de bak. Vorig seizoen plukten The Seagulls hem in januari weg bij het Ecuadoraanse Independiente del Valle. In de maanden daarop mocht hij af en toe eens opdraven bij de U23 van de Premier Leagueclub. Dat vond Gustavo Alfaro, de bondscoach van Ecuador, een probleem. 'Ik heb toen tegen Moisés gezegd dat hij naar een ploeg moet gaan waar hij eens tien wedstrijden op een rij kan spelen.' Alfaro zegt dat niet zomaar, want de 19-jarige is nu al de spil van de nationale ploeg.

Eind augustus belandde Caicedo zo bij Beerschot. 'Hij kan bij ons ervaring opdoen als controlerende middenvelder', liet technisch manager Sander Van Praet optekenen. Hij voegde er nog aan toe: 'Caicedo is een intelligente speler met een goede passing en een goed schot.' In een interview in Engeland eerder dit jaar zei Caicedo vooral veel naar N'Golo Kanté en Paul Pogba te kijken. 'Ik hou van de manier waarop ze spelen en druk zetten. Pogba heeft bovendien een goeie vista en lanceert spectaculaire passes.'

