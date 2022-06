Paul Van den Bulck is de nieuwe voorzitter van de Belgische voetbalbond. De 57-jarige advocaat krijgt een mandaat van twee jaar.

Ook het voetbal heeft nu zijn Paul VDB. Maar daar stopt ook meteen de vergelijking tussen Paul Van den Bulck en Paul Vanden Boeynants. Waar de flamboyante oud-premier van België vaak de meningen verdeelde, staat de nieuwe bondsvoorzitter bekend als een uitstekende bemiddelaar die zijn oor bij iedereen te luisteren legt en mensen op dezelfde lijn kan krijgen.

...

Ook het voetbal heeft nu zijn Paul VDB. Maar daar stopt ook meteen de vergelijking tussen Paul Van den Bulck en Paul Vanden Boeynants. Waar de flamboyante oud-premier van België vaak de meningen verdeelde, staat de nieuwe bondsvoorzitter bekend als een uitstekende bemiddelaar die zijn oor bij iedereen te luisteren legt en mensen op dezelfde lijn kan krijgen.Een goeie kwaliteit in een (voetbal)landschap waar de standpunten van de verschillende actoren vaak ver uit elkaar liggen. 'Ik wil een band zijn tussen de verschillende organen van de bond: de raad van bestuur, de algemene vergadering, het directiecomité, de Pro League, Voetbal Vlaanderen, ACFF (de Franstalige vleugel, red.)... We dienen allemaal het voetbal. Ik wil bijdragen tot een goede samenwerking', zegt hij daarover in Het Nieuwsblad.Paul Van den Bulck omschrijft zichzelf graag als 'een product van de koloniale geschiedenis van ons land'. 'Mijn vader was een Vlaamse kapitein van de lange omvaart die met pensioen ging in Congo en zes kinderen kreeg met mijn moeder, een Congolese uit Bukavu', vertelde hij aan Het Nieuwsblad. 'Toen ik twee was, ben ik naar Schepdaal verhuisd, waar ik ben opgevoed door een alleenstaande vrouw. De meeste van mijn broers waren toen al veel ouder. Voor hen was de verhuizing traumatisch. Maar niet voor mijn zus en mij. Ik ben opgevoed als een Belg. Ik zat op school in het Sint-Michielscollege in Brussel, studeerde rechten aan de ULB en bouwde een carrière uit als advocaat en bemiddelaar.'Een echte voetbalachtergrond heeft Van den Bulck dus niet, maar dat is ook niet meteen een bezwaar. Mocht hij die gehad hebben, dan zou hem partijdigheid verweten kunnen worden. Dat is nu niet het geval: Van den Bulck is een onafhankelijk figuur. De jurist, gespecialiseerd in IT, gegevensbescherming, intellectueel eigendom en media/entertainment, is 57 jaar en actief aan de balies van Brussel en Parijs.Van den Bulck wordt gezien als de kandidaat van Peter Bossaert. Een Nederlandstalige CEO en een Franstalige voorzitter, dat is ook goed voor het evenwicht binnen de bond. Zelf wil Van den Bulck zich echter niet laten vastpinnen op een taalgemeenschap. 'U zal mij nooit horen zeggen dat ik Brusselaar, Franstalig of Vlaming ben. Ik ben Belg', zegt hij in La Dernière Heure. Peter Bossaert heeft van diversiteit één van zijn belangrijkste stokpaardjes gemaakt. Het doel is om van de KBVB een spiegel van de samenleving te maken. Zelf zei hij daar eerder over: 'We hebben de werking van onze raad van bestuur tegen het licht gehouden. We hebben vastgesteld dat we ook daar meer behoefte hadden aan meer diversiteit.'Dat Paul Van den Bulck de eerste gekleurde bondsvoorzitter in België én in Europa wordt, vindt hij zelf symbolisch wel belangrijk. 'Dan spreek ik niet over mijzelf, maar wel over mij als rolmodel', zegt hij in Het Nieuwsblad. 'Net zoals de eerste vrouwelijke regeringsleider of een eerste transseksueel die minister wordt. Zonder model is het heel moeilijk je zelfvertrouwen op te bouwen.'In die rol ziet hij zichzelf 'meer als een verzoener dan als een strijder. Onze maatschappij is zo verdeeld. Een rolmodel moet tonen dat er overal menselijkheid is. Ik ben nu heel filosofisch, maar we zijn maar mensen. Ik wil niet dat mijn kinderen in een verdeelde wereld leven.'