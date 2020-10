Met de huur van Ajaxspeler Noa Lang (21) haalt kampioen Club Brugge een baasje in huis. Een brutaaltje pur sang, met goede voeten en rad van tong, inclusief een verplichte aankoopoptie van 6 miljoen euro. Een portret.

Het is 25 maart 2016 en er valt een bom op sportcomplex De Toekomst, de talentenfabriek van Ajax: clubicoon Johan Cruijff is overleden. Ook een van de middelbare beroepsonderwijsklassen van het Johan Cruyff College in Amsterdam wordt opgeschrikt door een kreet van hun lerares. Terwijl ze naar haar scherm staart en het bericht ziet dat de legendarische nummer 14 niet meer is, komt ze niet verder dan 'Wááát?' 'Nog maximaal vijftien minuten duurde de les', verklaarde de toen zestienjarige Noa Lang in de Volkskrant. 'Maar eigenlijk kwam daar niks meer van terecht.' De flankspeler heeft een link met Cruijff. Want Lang debuteerde bij Ajax in het seizoen 2013/14, het jaar dat Cruijffs plannen voor de jeugdopleiding op De Toekomst werden geïmplementeerd. Deze zogenaamde 'fluwelen revolutie' veroorzaakte veel deining en deed door de interne onrust een pak koppen rollen. 'Hij is de uitvinder van het totaalvoetbal', kent hij dan al zijn pappenheimers. 'Zo heet dat toch, hé? En de penalty, die hij opzij tikt. Lionel Messi en Luis Suárez deden zoiets laatst na, bij Barcelona.' Het typeert volledig de branie en bluf van het opkomende talent, die een bijzonder levensverhaal heeft. Lefgozer Lang werd geboren in het Zuid-Hollandse Capelle aan den IJssel en groeide op in Rotterdam. Als amper vierjarige sloot zijn Surinaamse vader Jeffrey - een echte Ajacied - zijn zoon aan bij RSV HION, een kleine club in de Nederlandse havenstad. Eigenlijk mocht hij enkel op donderdag meetrainen, maar na amper één training wist de coach daar al genoeg. De kleine Noa maakte twee seizoenen lang indruk, doordat hij harder schoot dan de rest, slidings uitvoerde en als een echt bijtertje voor niemand bang bleek. Het ontging ook Feyenoord niet, want na één stage mocht Lang naar het opleidingscentrum Varkenoord in Rotterdam-Zuid. 'Je woont in de omgeving en zo'n betaald voetbalorganisatie komt naar je toe, dan zeg je toch geen nee', verduidelijkt Jeffrey in 2017. Als zesjarige draafde de rechtsvoetige groeibriljant al op voor de U8, tot grote blijdschap van moeder Manon, zelf afkomstig uit een Spartafamilie, net als zijn Nederlands-Marokkaanse stiefvader en ex-prof (tussen 1999 en augustus 2014) Nourdin Boukhari (40). Lang is echter altijd duidelijk geweest over zijn clubliefde. Hij is, via zijn papa, supporter van Ajax. Niets of niemand kon de tiener van gedachten doen veranderen, ook niet in zijn zeven jaar bij Feyenoord. Toen ze hem daar een voetbaltas gaven bij het begin van de voorbereiding, verdween die thuis ergens in een kast. Sterker nog: Lang maakte de treinritten richting Rotterdam met een Ajaxkoffertje. 'Soms keken mensen op het centraal station in Rotterdam dan een beetje raar op', zei hij in december 2019 in het AD. 'Ik vond het niet vreemd. Ajax was mijn club.' Ook zijn stiefvader speelde vier jaar voor de Amsterdammers. Toen Boukhari een half jaar werd uitgeleend aan FC Nantes maakte Lang als zevenjarige deel uit van het opleidingscentrum bij de Franse eersteklasser. Zo gebeurde het dat ze toen al samen trainden: Boukhari aan de ene kant van het veld met de A-kern, Lang op de andere helft met de voetbalschool.Het vormt de persoonlijkheid van Lang, die van zijn vader constant de boodschap meekrijgt dat hij in de harde voetbalwereld op zijn strepen moet staan. Dat betekent in zijn visie: geen jaknikker zijn, want daar heeft hij een bloedhekel aan, maar opkomen voor jezelf en behoorlijk zelfkritisch ingesteld zijn. Bij een meningsverschil met de trainer mag Noa zijn mening niet uiten ten overstaan van de groep, maar moet hij die bewust één op één bespreken met de coach. Die mentaliteit levert hem de nodige botsingen op, ook bij Ajax, dat hem in 2013 overneemt van Feyenoord en zo een droom in vervulling laat gaan voor de pingelaar. Want praten met Noa Lang, dat is communiceren in de hoogste versnelling, met weinig poespas en zonder omwegen to the point. 'Noa zegt altijd waar het op staat', erkende moeder Manon in een interview met Ajaxshowtime drie jaar geleden. 'Hij is gewoon recht door zee en af en toe misschien te eerlijk. Dat is niet altijd slim en het wordt niet altijd gewaardeerd. Noa had soms moeite met gezag. Een beetje door mijn schuld; ik ben niet altijd even consequent. Van mij mogen tien minuten later, als je het maar doet. Bij Ajax kreeg hij daardoor soms kortsluiting wanneer iets direct moest gebeuren.' Vader Jeffrey heeft er geen moeite mee te erkennen dat Noa als een kwajongen met humor wordt neergezet. Zelf benadrukt hij liever diens trouw, waar zijn zoon eerlijkheid en loyaliteit voor terug verlangt. Een sociale kerel en een eigenwijs baasje, die alles doet voor zijn familie. Zo kocht hij van zijn eerste salaris schoenen met hartjes erop voor zijn moeder. Nadat ze drie dagen onophoudelijk had gedragen, had hij haar de volgende ludieke boodschap mee. 'Ma, geef die kicksen even dagje rust, wil je?' Door zijn jarenlange bewondering van het mooie en attractieve voetbal van Ajax volgde er een topmoment op 13 maart 2019, wanneer Lang debuteert in de eigen Johan Cruijff ArenA. Zeven minuten voor het einde mocht hij van Erik ten Hag invallen voor Lasse Schöne. Amper twee minuten later zorgde hij met een assist voor de bevrijdende 2-1 van Daley Blind. Een nieuw hoogtepunt volgde er begin december 2019, toen op bezoek bij FC Twente een snelle 2-0-achterstand alsnog werd omgebogen tot een indrukwekkende 2-5-zege. Met zijn drie treffers zorgde de Ajacied voor de eerste hattrick van een basiselfdebutant sinds Henk Groot in 1959. De opluchting bij Lang was groot. 'Veel geduld hebben, is niet meteen een eigenschap die ik bezit', gaf de 20-jarige flankspelers toen mee tegenover de Nederlandse media. 'Ik wilde zo graag mezelf laten zien in Ajax 1. Mijn hele leven al is dat een droom van me. Die kwam vandaag uit. Want het bleef wel knagen, die periode van wachten was echt lastig. Gelukkig kreeg ik de hulp van Dusan Tadic en Hakim Ziyech, die veel met me spraken.' Tot een echte doorbraak kwam het echter nooit voor Lang, die zijn buikgevoel volgde en ook zo handelde. Zijn flair, die grote mond en het daarmee gepaarde kattenkwaad op trainingen en in wedstrijden werden niet door iedereen even fel gesmaakt. Die speelsheid gebeurde vaak met Justin Kluivert als partner in crime. 'We waren ons nog niet echt bewust van het leven als prof', gaf Lang toe in een gesprek in De Volkskrant eind 2019. Coach Ten Hag toonde zich altijd streng maar rechtvaardig in zijn beoordeling. 'Dat Noa potentie heeft, is duidelijk', opperde hij ook al twee jaar geleden. 'Hij kan linkerspits spelen, maar ook rechterflankaanvaller en op 10. Al heeft hij daar niet altijd het geduld; hij gaat zwerven en dan komt de veldbezetting uit het lood te staan. Bovendien is het verdedigen en omschakelen bij balverlies nog wel een probleem voor Noa. Daar moet hij zich in verbeteren. Ik zie zijn kwaliteiten vooral op de helft van de tegenstander, in de kleine ruimte en bij het maken van doelpunten.' Door de moordende concurrentie met David Neres, , Zakaria Labyad en Dusan Tadic werd Lang begin dit jaar al verhuurd aan FC Twente. Maar ook daar lukte het niet voor de Jong Oranjespeler, die - door de coronacrisis - al in april met een rapport van één goal en nul assists in zeven duels zwaar teleurgesteld terugkeerde naar Amsterdam. De speler vol branie snakte de afgelopen weken naar meer speeltijd, hetgeen bij zijn Ajax momenteel niet mogelijk is. Vandaar dat er een constructie werd uitgewerkt voor de rechtsvoetige aanvaller, die graag vanaf de zijkant op links naar het centrum komt om dan uit te halen met een krachtig en precies schot. De 1,79 meter grote neef van Jeffrey Bruma (VfL Wolfsburg) wordt nu door Club gehuurd voor zijn laatste contractmaanden, met een verplichte aankoopoptie van 6 miljoen euro. Zijn marktwaarde wordt volgens het gespecialiseerde Transfermarkt nochtans maar ingeschat op 3,5 miljoen euro. Noa Lang krijgt bij Club Brugge nu de kans om aan te tonen dat een prins een koning kan worden. Daarvoor moet je hard werken en veel investeren in jezelf. Net zoals zijn maatje Ziyech deed bij Ajax en er een lucratieve transfer naar Chelsea afgelopen zomer aan overhield. 'Noa's kracht is snelheid met én zonder bal', weet Ten Hag. Mocht Philippe Clement dit nog niet weten, de komende dagen krijgt hij in Westkapelle er mee te maken.